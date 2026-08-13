El Gobierno permitirá a los bancos prestar dólares de sus clientes a todas las empresas

El Gobierno anunció este jueves una nueva flexibilización del crédito en dólares que permitirá a los bancos prestar parte de los depósitos en moneda extranjera de sus clientes a todas las empresas, incluso aquellas que no generan ingresos en dólares.

La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. Según explicó, el cambio se instrumentará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que será publicado este jueves y comenzará a regir una vez que aparezca en el Boletín Oficial.

“Estamos anunciando una flexibilización parcial de lo que son los préstamos en dólares a personas jurídicas”, explicó Caputo, quien estuvo acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Hasta ahora, el acceso a este tipo de financiamiento estaba limitado principalmente a empresas exportadoras o compañías que contaran con una garantía de un exportador.

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CAPUTO ANUNCIÓ LA FLEXIBILIZACIÓN DE CRÉDITOS EN DÓLARES PARA EMPRESAS



La medida contempla una flexibilización parcial de los créditos en dólares a personas jurídicas. Hasta ahora, los bancos solo podían prestar dólares a empresas que los generaban o que contaban con garantías… pic.twitter.com/w0foncayXc — Clarín (@clarincom) August 13, 2026

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Cuántos dólares podrán prestar los bancos

La nueva normativa permitirá que las entidades financieras destinen hasta el 15% de sus depósitos en dólares a financiar empresas que no estén comprendidas dentro de los destinos que ya estaban autorizados por la regulación.

El Banco Central confirmó el alcance de la medida y anticipó que estas operaciones tendrán un tratamiento prudencial más exigente para reducir los riesgos para el sistema financiero.

Entre las condiciones establecidas se encuentran:

• El requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del exigido para financiaciones comparables.

• Para calcular los límites de exposición crediticia, estos préstamos computarán por 1,25 veces el monto de la exposición.

• Los bancos deberán analizar la capacidad de repago de las empresas considerando distintos escenarios de variación del tipo de cambio.

• De esta manera, el Gobierno busca ampliar el crédito en moneda extranjera sin eliminar los mecanismos destinados a limitar el riesgo financiero.

Los créditos deberán convertirse a pesos

Caputo aclaró además que las empresas que accedan a estos préstamos en dólares deberán liquidar los fondos en el mercado oficial y convertirlos a pesos.

“Si una empresa toma un crédito en dólares tiene que liquidarlos: tiene que convertirlos en pesos”, explicó el ministro.

En cuanto a las tasas y los plazos de los préstamos, señaló que serán determinados por el mercado y se establecerán bajo las mismas condiciones que cualquier otra operación crediticia.

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La medida estará dirigida exclusivamente a personas jurídicas. Los particulares no podrán acceder a esta nueva modalidad a partir de sus depósitos bancarios en dólares.

El Gobierno espera entre US$6.000 y US$10.000 millones adicionales

Según las estimaciones oficiales, la flexibilización podría generar entre US$6.000 millones y US$10.000 millones adicionales de crédito para el sector productivo.

Caputo consideró que la medida será favorable para las empresas y para el sistema financiero, ya que podría ampliar el volumen de préstamos y contribuir a una reducción de las tasas.

“Creemos que es una medida que será excelentemente bien recibida por todas las industrias y por el sistema financiero, que generará un mayor crédito y baja de tasas, y que va ayudar a reactivar la economía”, sostuvo.

El ministro remarcó que la decisión se tomó bajo un esquema que busca preservar la estabilidad del sistema financiero.

Por qué se modificó el acceso a los préstamos en dólares

La restricción que limitaba el uso de los depósitos en dólares para determinados créditos tiene su origen en las consecuencias de la crisis de 2001.

La normativa estableció que los depósitos en moneda extranjera debían utilizarse principalmente para financiar a empresas o personas con ingresos habituales en dólares, especialmente vinculados con operaciones de comercio exterior.

El objetivo era evitar un descalce de monedas como el que había quedado expuesto durante la crisis, cuando numerosos deudores con ingresos en pesos tenían obligaciones en dólares.

En los últimos meses, el Gobierno y el Banco Central fueron flexibilizando progresivamente esas restricciones.

En enero, el BCRA permitió que los bancos otorgaran determinados préstamos en dólares a clientes que no generaran ingresos en esa moneda, siempre que los fondos provinieran de Obligaciones Negociables o líneas de financiamiento del exterior.

En junio, las entidades fueron autorizadas a utilizar depósitos en dólares para financiar empresas que presentaran garantías de exportadores.

Ahora, mediante el nuevo DNU, el Gobierno busca ampliar nuevamente el universo de empresas que podrán acceder al crédito en moneda extranjera.

El objetivo es poner a trabajar los dólares depositados

La decisión también apunta a incrementar la intermediación financiera en dólares. El sistema bancario mantiene una parte de sus depósitos en moneda extranjera sin canalizar hacia préstamos productivos, una situación que el Gobierno busca revertir.

Las estimaciones mencionadas en el marco de la discusión de la medida ubicaban esa capacidad prestable sin utilizar en torno a los US$7.000 millones.

La nueva regulación permitirá que una parte de esos fondos llegue a empresas que hasta ahora no podían acceder a créditos respaldados por los depósitos en dólares de los ahorristas.

El Gobierno sostiene que el objetivo es ampliar el financiamiento para el sector privado y reducir el costo del crédito, aunque bajo límites concretos de exposición y mayores exigencias de capital para las entidades financieras.