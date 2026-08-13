Quilmes: detienen a dos hombres por narcomenudeo tras investigación con drones

En la localidad de Bernal Oeste, dos hombres de 22 y 55 años fueron detenidos bajo la acusación de vender drogas al menudeo. La operación se llevó a cabo tras una investigación que involucró el uso de drones.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó recientemente a partir de una denuncia presentada ante la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, que facilitó recursos tecnológicos para avanzar en la indagación.

La causa está a cargo de la UFI N.º 20 del Departamento Judicial de Quilmes, especializada en delitos relacionados con estupefacientes. Gracias a la información proporcionada por el municipio, el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima llevó a cabo diversas tareas de campo, utilizando drones municipales para captar imágenes aéreas.

Esta labor permitió certificar la supuesta actividad delictiva e identificar las viviendas donde se acopiaba y comercializaba droga, especialmente en la zona de calle Pilcomayo.

Con las evidencias recolectadas, el Juzgado de Garantías en turno autorizó los allanamientos que resultaron en los arrestos de Juan B., de 55 años, y Maximiliano C., de 22.

Durante los allanamientos se secuestraron 130 envoltorios de nylon con cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

La Fiscalía validó los procedimientos realizados y ordenó el traslado de los detenidos, mientras que la causa sigue bajo la carátula de "Tenencia ilegal de estupefacientes para su comercialización".