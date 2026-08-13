FOTO: La K’onga se presenta en Buenos Aires y se podrá ver en vivo por Flow.

La K’onga volverá a presentarse en Buenos Aires este lunes 17 de agosto, en el marco de la celebración por sus 23 años de trayectoria, y el show podrá verse en vivo a través de Flow.

La transmisión estará disponible desde las 21, por el canal 605 de Flow en Argentina. El espectáculo también podrá disfrutarse en Uruguay, por el canal 119, y en Paraguay, por el canal 25.

Una vez finalizada la presentación, el contenido quedará disponible en la plataforma On Demand para que los clientes puedan volver a verlo.

Una nueva fecha para K’onga en Buenos Aires

La banda cordobesa sumó esta nueva presentación luego de agotar dos fechas en tiempo récord en Buenos Aires. El espectáculo en el Arena promete una noche marcada por el cuarteto, el baile y el encuentro con sus seguidores.

K’onga atraviesa un año especial por sus 23 años de carrera y por la expansión de su música fuera del país.

Uno de sus principales éxitos, “Ya No Vuelvas”, superó las 500 millones de reproducciones en YouTube, mientras que el grupo continúa con una agenda internacional que incluye una gira por Estados Unidos, con presentaciones previstas en Nueva York, Miami y West Palm Beach.

La banda también prepara nuevas propuestas, entre ellas el denominado “Crucero de la Música”, una experiencia que unirá Argentina y Uruguay a bordo de un crucero.

Los hits que marcaron la carrera de la banda

Con más de dos décadas de trayectoria, K’onga se consolidó como uno de los principales exponentes del cuarteto cordobés y llevó el género a escenarios de distintas partes del país y del mundo.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Te Mentiría”, “Otra Noche”, “Adicto”, “Latidos”, “El Mismo Aire” y “Cinco Minutos”.

El regreso a Buenos Aires permitirá a la banda reencontrarse con su público y repasar parte de un repertorio que se convirtió en uno de los referentes de la música popular argentina.

Una transmisión con compensación de carbono

Como parte de su estrategia de sustentabilidad, Personal informó que la transmisión del espectáculo será carbono neutral.

Para calcular la huella ambiental del evento se tendrá en cuenta el consumo energético de los equipos utilizados para la transmisión, los traslados del personal técnico y el promedio de clientes conectados a Flow durante el espectáculo.

La huella generada por el streaming será compensada mediante la adquisición de bonos de carbono certificados correspondientes a un parque solar ubicado en la provincia de San Juan.

Según informó la compañía, el proceso cuenta con el aval de VERRA, una organización internacional vinculada a la certificación de proyectos de reducción y compensación de emisiones.