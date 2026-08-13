Yvy Porá: Lázaro Caballero celebra en Formosa un sueño que crece con identidad y tradición

FOTO: La quinta edición del festival Yvy Porá reúne a miles de personas en Gran Guardia

A 70 kilómetros de la capital formoseña, Gran Guardia ya vive una nueva edición del festival Yvy Porá. Desde distintos puntos del país y también desde Bolivia y Paraguay, miles de personas llegaron al predio para disfrutar de una celebración que este año alcanza su quinta edición.

Carpas, motorhomes, tráfics y vehículos de todo tipo comenzaron a ocupar las varias hectáreas destinadas al encuentro. La propuesta, que combina música, tradición y espíritu festivalero, se extenderá hasta el próximo domingo y tendrá una gran transmisión de Cadena 3.

En medio del movimiento y los preparativos, Lázaro Caballero, organizador del festival, dialogó con Cadena 3 y compartió la emoción de volver a concretar un proyecto que durante años imaginó y que hoy se convirtió en una realidad multitudinaria.

“Estoy un poco cansado, un poco agotado, pero feliz por todo este esfuerzo que hemos hecho para hacer nuestra fiesta”, contó. Y destacó especialmente la llegada de público desde diferentes provincias y países vecinos.

“Para nosotros es muy importante que estén aquí”, expresó Caballero al agradecer la presencia de Cadena 3 en Gran Guardia.

Un sueño que nació en 2022

Yvy Porá nació como un sueño personal del músico formoseño. La primera edición se realizó en 2022 y tuvo una duración de dos jornadas. Con el paso de los años, el festival fue creciendo hasta alcanzar cuatro días y, en esta quinta edición, sumó una jornada más.

“Este es un sueño de hace muchos años que lo tenía entre ceja y ceja”, recordó Caballero. Las dificultades y los obstáculos no lograron detenerlo y hoy puede observar cómo aquella idea se transformó en una fiesta que convoca a miles de personas.

“Era un sueño y hoy lo estoy viviendo acá en carne propia”, resumió.

La emoción, además, no es ajena al organizador. Caballero reconoció que se permite detenerse para dimensionar lo que está sucediendo cuando recibe el abrazo de un visitante, cuando alguien le pide una fotografía o cuando descubre carteles de personas que llegaron desde lugares tan distantes como Santa Rosa de La Pampa o Jujuy.

“Es de hombre llorar”

La intensidad de la experiencia también se tradujo en lágrimas. El propio Caballero contó que durante la mañana se emocionó mientras compartía música con amigos y artistas que participan de la organización.

“Es bonito soltar las penas para afuera, soltar lo que uno por ahí a veces tiene acá”, reflexionó.

El músico explicó que, frente a esas emociones, vuelve naturalmente a las canciones de su tierra. Su repertorio se nutre de Formosa, de sus paisajes, de sus costumbres y de una identidad que busca preservar y compartir a través de la música.

Durante la entrevista, incluso improvisó unos versos de una canción dedicada a su provincia, en la que reivindica el orgullo de ser formoseño y la relación con el caballo, el campo y la tierra.

Una fiesta que trasciende fronteras

El crecimiento de Yvy Porá se refleja no solo en la cantidad de jornadas, sino también en la procedencia de quienes llegan hasta Gran Guardia. El festival ya convoca a espectadores de distintos puntos de Argentina y de países vecinos.

Para Caballero, ese movimiento confirma que la celebración mantiene viva su esencia y, al mismo tiempo, logra trascender las fronteras de Formosa.

La quinta edición comenzará este jueves desde las 22 y continuará hasta el domingo, con música y actividades para quienes eligieron instalarse durante varios días en el predio.

“Estamos firmes y felices por recibir a todo este público”, afirmó Caballero.

Así, entre guitarras, encuentros y visitantes que recorrieron cientos o miles de kilómetros, Yvy Porá vuelve a celebrar la identidad formoseña y el sueño de un artista que decidió convertir su pasión por su tierra en una fiesta para todo el país.

Informe de Alejandro Bustos