Nicole Kidman revela su nuevo look y reflexiona sobre su vida tras la separación

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- La reconocida actriz Nicole Kidman ha causado revuelo en las redes sociales con su nueva producción fotográfica, realizada en colaboración con British Vogue. En esta sesión, la actriz mostró un notable cambio de look que ha capturado la atención de sus seguidores.

Con un tono de rubio más claro y un elegante vestido rojo que acentúa su tono de piel, Kidman se ha abierto sobre su actual etapa personal, marcada por su reciente separación de Keith Urban, con quien estuvo 19 años en pareja. "El futuro es completamente desconocido para mí", confesó en declaraciones al medio internacional, según reporta la Agencia Noticias Argentinas.

Reflexionando sobre su año, Kidman afirmó: "Este no ha sido el año más fácil". Cuando se le preguntó si su primera separación pública de Tom Cruise le había enseñado algo para enfrentar esta nueva etapa, respondió con humor: "Cada vez es algo nuevo".

La separación de Urban se formalizó en enero de este año, tras casi un año de trámites legales que incluyeron la custodia de sus hijos y la pensión alimenticia, evitando llegar a juicio. Kidman comentó sobre cómo se siente en este momento de vulnerabilidad, pero también destacó su disposición a abrazar el amor y mantener el corazón abierto: "Intentar cosas, cometer errores, fracasar, levantarse, seguir adelante, abrazar el amor, mantenerse abierta, mantener el corazón abierto y las posibilidades".

Además, recordó su relación con Tom Cruise, que comenzó cuando ella tenía apenas 23 años. A pesar de las advertencias de su círculo cercano sobre el impacto de ese matrimonio en su carrera, Kidman se dejó llevar por sus sentimientos: "De repente tenía 22, 23 años y tenía como marido a una enorme estrella de cine. Nos enamoramos perdidamente y fue así de simple".

Su decisión de casarse con Cruise fue impulsada por el amor: "Estoy enamorada. Quiero estar casada. ¿No se suponía que debía casarme con el hombre que amo? Por supuesto que voy a dejar mi carrera de lado. No me importa", recordó Kidman.