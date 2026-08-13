El Tribunal Federal de Apelaciones de Texas reanuda requisitos de identificación para el voto por correo

El Tribunal Federal de Apelaciones del 5º Circuito decidió el miércoles reestablecer diversas disposiciones de una ley electoral de Texas de 2021 que modificó el voto por correo y el voto asistido, revocando el bloqueo impuesto por un tribunal inferior. Esta decisión afecta a los requisitos de identificación necesarios para las solicitudes de boletas por correo.

En 2021, Texas aprobó el Proyecto de Ley Senatorial 1, una legislación integral que transformó la gestión de elecciones por parte de funcionarios locales y el proceso de votación de ciertos ciudadanos, especialmente en respuesta a medidas adoptadas durante la pandemia de COVID-19. La ley fue criticada por organizaciones defensoras del derecho al voto, grupos de derechos civiles y legisladores demócratas, quienes intentaron detenerla mediante la ruptura de quórum.

Después de que varias demandas sobre problemas de accesibilidad surgieron a raíz de la nueva ley, un juez de distrito anuló en marzo de 2025 nueve de sus disposiciones. Entre estas se incluían requisitos para que los votantes texanos proporcionaran un número de identificación o un número de Seguro Social en sus solicitudes de boletas por correo, los cuales debían coincidir con los registros estatales. También se bloquearon normas que establecían procesos para corregir boletas defectuosas y que exigían que los votantes y quienes los asisten firmaran una declaración jurada sobre la ausencia de coacción.

Los demandantes argumentaron que estas disposiciones eran excesivas y representaban una carga para los votantes con discapacidades, y el juez de distrito estuvo de acuerdo, determinando que violaban la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. En Texas, el voto por correo está permitido para ciudadanos mayores de 65 años y para aquellos con discapacidades específicas.

El fallo de 11 páginas del 5º Circuito, emitido el miércoles, revierte completamente la decisión del juez de distrito, concluyendo que la mayoría de las reclamaciones de los demandantes carecían de legitimación procesal. En su opinión, el juez Andrew Oldham criticó fuertemente las decisiones de los tribunales inferiores, señalando que los jueces de apelación habían "revocado al tribunal de distrito en todo" a lo largo de los cinco años de litigios.

"La mayor parte de las reclamaciones de los demandantes fracasan por falta de legitimación procesal. Una de ellas no prospera en cuanto al fondo. Pero ninguna justifica interferir con los esfuerzos de la Legislatura estatal para prevenir el fraude electoral y proteger la integridad de las elecciones", escribió el juez Oldham.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien es uno de los demandados en este caso, calificó el fallo como una "gran victoria" a través de sus redes sociales. Además, el fallo sostiene que las papeletas enviadas por correo han sido consideradas "desde hace mucho tiempo" propensas al fraude, y destaca que el porcentaje de solicitudes o papeletas rechazadas debido a errores en los números de identificación descendió de 11% a 2,7% tras la implementación de la ley. Un estudio realizado en 2022 reveló que, a raíz de la SB 1, se rechazaron las solicitudes o papeletas de uno de cada siete votantes en las elecciones primarias de ese año.

___

Esta historia fue publicada originalmente por The Texas Tribune y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.