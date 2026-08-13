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Racing compró a Gastón Lodico y sumó a su sexto refuerzo: el emocionante video para presentarlo

La “Academia” se movió rápido y volvió a sumar un nombre al plantel para afrontar la segunda parte del 2026. 

13/08/2026 | 19:58Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Racing presentó al

FOTO: Racing presentó al "Gato" Lodico.

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Racing anunció oficialmente la llegada de su sexto refuerzo en este mercado de pases: la compra del mediocampista Gastón Lodico, proveniente de Instituto.

La transferencia se concretó a cambio de 2 millones de dólares por el 100% del pase del futbolista surgido en Lanús, y se oficializó la firma de un contrato hasta diciembre de 2029.

El mediocampista, de 28 años, puede desempeñarse como mediocampista central o “doble 5” y tendrá su cuarta experiencia en el fútbol argentino, tras pasos previos por otros clubes del país; además, suma antecedentes en Hungría y Chile.

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Racing continúa reforzando el mediocampo del equipo que conduce Juan Pablo Vojvoda y anunció en la tarde de este jueves el fichaje del mediocampista Gastón Lodico.

Capacitado principalmente para jugar en la base del mediocampo, o a un lado del número “5”, Lodico viene de ser jugador de Instituto de Córdoba durante tres años y medio, en los que pudo disputar 134 partidos y convertir ocho goles, además de haber repartido 21 asistencias.

Además de los dos puestos mencionados, en los que desarrolló la mayor parte de su carrera, durante el paso del entrenador Daniel Oldrá por el elenco cordobés el jugador fue probado en otras posiciones, por lo que llegó a desempeñarse como enganche e, incluso, por el costado izquierdo del mediocampo.

Surgido de las fructíferas inferiores de Lanús, el volante llegó al primer equipo en 2018 y disputó una única temporada en el fútbol europeo al ser prestado al Ferencváros de Hungría, en 2020, aunque solo fue jugador del conjunto húngaro durante seis meses, con cinco partidos en su haber, en una campaña entrecortada por la pandemia de covid.

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Tras su regreso al “Granate”, Lodico pasó tres años consecutivos prestado en distintos clubes de Sudamérica: Aldosivi, O’Higgins de Chile e Instituto, hasta que la “Gloria” decidió hacerse con su pase.

Su incorporación lo confirma como el sexto refuerzo del actual mercado de pases del club que preside Diego Milito, sumándose a una lista en la que se encuentran el lateral Alfonso Espino, los volantes Matías Kranevitter, Leonel Pérez y Ulises Ortegoza, y el atacante Lautaro Díaz.

Lodico es confesó hincha de la "Academia" y para anunciar su pase, el club publicó un emocionante video junto a la familia del mediocampista.

Lectura rápida

¿Qué anunció Racing?
La llegada de su sexto refuerzo, el mediocampista Gastón Lodico.

¿Quién es Gastón Lodico?
Un mediocampista de 28 años proveniente de Instituto.

¿Cuánto pagó Racing por Lodico?
2 millones de dólares por el 100% del pase.

¿Cuándo firmó el contrato?
Se oficializó la firma hasta diciembre de 2029.

¿Qué otros clubes ha jugado Lodico?
Aldosivi, O’Higgins de Chile, y Ferencváros de Hungría.

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