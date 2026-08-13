Tamara Pettinato respalda a Facundo Moyano y afirma que "no hay delito" en su caso

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- En un contexto mediático complejo, Tamara Pettinato salió en defensa de Facundo Moyano, quien enfrenta acusaciones por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad tras un incidente ocurrido el 4 de agosto. La conductora expresó que "no hay delito" en lo sucedido y se refirió a la posterior liberación del exdiputado.

Tras una serie de entrevistas que Moyano otorgó a diferentes medios, Pettinato comentó: "No entiendo quién le recomendó a Facundo que se pasee por todos los medios. Está muy enojado. Cuando te paseas y tratás de desmentirle a cada persona mientras seguís enojado, no le sirve; solo les dio de comer".

Asimismo, apuntó que los relatos ofrecidos por el exdiputado parecían centrarse en sus presuntas adicciones. En este sentido, afirmó: "Todo el mundo espera para sacarlo del clóset de las drogas, que diga que se drogaba o que él le dio las drogas. La versión de él es la misma que la de ella".

Tamara también mencionó que, aunque Candela Arizaga podría optar por no revelar todos los detalles de lo ocurrido, lo que sucedió en el departamento es un asunto privado entre ellos. "Puede ser que ella no quiera contar la verdad de lo que pasó minuto a minuto en el departamento, pero lo que pasó ahí es privado y queda entre ellos dos", afirmó.

A pesar de la imputación que pesa sobre Moyano, Pettinato defendió su derecho a no compartir información sobre el incidente: "No tiene por qué contarlo, no hay delito y a él lo dejaron libre. Puede elegir no contarlo".