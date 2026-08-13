En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detenido por robo tras salir de prisión hace un mes en Ensenada

José Matías Perezlindo fue arrestado por entrar a una vivienda en Ensenada y llevarse un televisor, una mochila, un oso de peluche y un par de zapatillas.

13/08/2026 | 16:30Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Detenido por robo tras salir de prisión hace un mes en Ensenada

FOTO: Detenido por robo tras salir de prisión hace un mes en Ensenada

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- Un hombre de 39 años, quien salió de la cárcel hace un mes, fue detenido por realizar un boquete con fines de robo en una vivienda del partido bonaerense de Ensenada.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el implicado llevó a cabo la abertura con diferentes herramientas y logró ingresar al domicilio ubicado en las calles 5 y 116, donde sustrajo un televisor, una mochila, un oso de peluche y un par de zapatillas.

Efectivos de la Policía Bonaerense concretaron la captura de José Matías Perezlindo en 3 y 118 y lo trasladaron a la Comisaría Segunda bajo los cargos de robo agravado, al tiempo que recuperaron los objetos robados.

Los investigadores constataron que el imputado recuperó la libertad por otras causas, pero luego volvió a delinquir.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía N.º 15 del Departamento Judicial de La Plata, dirigida por Cecilia Corfield.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido?
José Matías Perezlindo, un hombre de 39 años.

¿Qué hizo?
Realizó un boquete en una vivienda y robó varios objetos.

¿Cuándo ocurrió?
El hecho sucedió un mes después de que fuera liberado de prisión.

¿Dónde ocurrió?
Ensenada, partido bonaerense.

¿Qué objetos robó?
Un televisor, una mochila, un oso de peluche y un par de zapatillas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf