FOTO: Detenido por robo tras salir de prisión hace un mes en Ensenada

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- Un hombre de 39 años, quien salió de la cárcel hace un mes, fue detenido por realizar un boquete con fines de robo en una vivienda del partido bonaerense de Ensenada.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el implicado llevó a cabo la abertura con diferentes herramientas y logró ingresar al domicilio ubicado en las calles 5 y 116, donde sustrajo un televisor, una mochila, un oso de peluche y un par de zapatillas.

Efectivos de la Policía Bonaerense concretaron la captura de José Matías Perezlindo en 3 y 118 y lo trasladaron a la Comisaría Segunda bajo los cargos de robo agravado, al tiempo que recuperaron los objetos robados.

Los investigadores constataron que el imputado recuperó la libertad por otras causas, pero luego volvió a delinquir.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía N.º 15 del Departamento Judicial de La Plata, dirigida por Cecilia Corfield.