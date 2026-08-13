Seis empresas del exterior se radicarán en Río Cuarto a través de un programa piloto

Río Cuarto será sede de un programa piloto que permitirá la radicación de seis startups agrotecnológicas extranjeras.

El anuncio, impulsado por el Clúster AgTech Río Cuarto a partir de una iniciativa de Seed Matriz, fue adelantado por Jorge Suino, cofundador y CTO de la empresa e integrante del clúster, durante la segunda jornada de la AgTech Week.

“Hemos tenido la oportunidad de viajar y conocer otros ecosistemas AgTech en Estados Unidos y en Brasil, y encontramos que realmente tenemos ventajas competitivas que podemos ofrecer a otras empresas del mundo”, explicó Suino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según el ejecutivo, Río Cuarto no solo exporta talentos y tecnología, sino que reúne las condiciones para atraer empresas extranjeras interesadas en validar, testear y desarrollar sus negocios desde la región.

La principal fortaleza, destacó, es la cercanía con los productores. El ecosistema local se conforma con empresas nacidas de productores, como Seed Matriz o Ceres (de Meter), lo que facilita el contacto directo y el feedback real. “Esa cercanía nos da la posibilidad de ofrecer a las empresas del mundo que puedan venir a validar y testear sus tecnologías acá, que se encuentren con este ecosistema receptivo y que puedan pensar en radicarse y desde aquí comercializar sus tecnologías en Argentina”, señaló.

El programa resuelve de manera integral las necesidades prácticas de una startup que desembarca en otro país: vivienda, movilidad, un referente local permanente, facilitación para la importación de productos (como robots agropecuarios) y reducción de costos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, aprovecha la contraestación con el hemisferio norte (Estados Unidos y Costa Rica), lo que permite validar tecnologías dos veces al año, un beneficio clave en el agro, donde los ciclos de prueba suelen ser lentos.

Para la implementación, el clúster se asoció con CREA, que aporta su red de testeo de tecnologías y el grupo de productores de referencia de la región. En la primera convocatoria se confirmaron seis empresas: cuatro de Estados Unidos, una de Costa Rica y una de Brasil.

"No queremos abrir más la convocatoria porque queremos manejarnos muy bien con estas primeras seis empresas durante el primer año y aprender junto a ellas. El año que viene lo haremos más grande”, anticipó Suino.

El programa se anunciará públicamente en las próximas horas. Con esta iniciativa, el Clúster AgTech Río Cuarto da un paso concreto para posicionar a la ciudad y a la zona núcleo como un destino atractivo para la innovación agropecuaria internacional.