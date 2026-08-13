FOTO: Solo la mitad de los estudiantes alcanza un nivel adecuado en lengua y matemática al llegar a sexto grado

Un reciente informe indica que en Argentina, el 94% de los alumnos que comienzan primer grado de educación primaria "llegan a sexto a tiempo, sin repetir ni abandonar". Sin embargo, solo el 50% de estos estudiantes logran hacerlo "con conocimientos al menos satisfactorios en Lengua y Matemática".

El informe, elaborado por la ONG Argentinos por la Educación y liderado por la especialista en educación Irene Kit, junto a María Sol Alzú y Martín Nistal, revela que las principales dificultades de aprendizaje se presentan en Matemática, con marcadas brechas entre las provincias.

El estudio combina trayectorias escolares y aprendizajes, utilizando el Índice de Resultados Escolares (IRE), que mide cuántos estudiantes completan la primaria a tiempo y cuántos alcanzan niveles satisfactorios en las asignaturas mencionadas. Esta edición se centra en la cohorte que comenzó primer grado en 2020 y finalizó en 2025, utilizando datos del Relevamiento Anual y las pruebas Aprender.

Uno de los hallazgos más destacados es que "en la cohorte 2020-2025, 94 de cada 100 estudiantes que ingresaron a primer grado llegaron a sexto sin repetir ni abandonar". Esta cifra se mantiene estable en comparación con la cohorte anterior y muestra una tendencia creciente respecto a la primera cohorte analizada, la 2011-2016. Las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy registran casi un cumplimiento total, mientras que Corrientes, Misiones y Entre Ríos se encuentran por debajo del 90%.

Además, se señala que "entre los estudiantes que llegan a sexto grado sin sobreedad, el 54% alcanza un desempeño al menos satisfactorio en Lengua y Matemática a nivel nacional". Las cifras más altas corresponden a CABA (73%), Córdoba (62%) y Buenos Aires (55%), mientras que los valores más bajos se observan en Chaco (36%), Tucumán (42%) y Santiago del Estero (43%). La dificultad principal se centra en Matemática.

El informe también revela que "al combinar trayectoria y aprendizajes, 50 de cada 100 alumnos que empezaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en tiempo y forma". Este índice ha fluctuado a lo largo de las cohortes, pasando de 46 en 2011-2016 a 49 en 2013-2018, y de 50 en 2016-2021 a 45 en 2018-2023, recuperándose a 50 en 2020-2025.

Se destaca una fuerte correlación entre el índice y el nivel socioeconómico promedio de los alumnos, con las jurisdicciones ordenadas por este criterio. Las provincias con mayor IRE son CABA (67%), Córdoba (61%) y La Pampa (54%); en el extremo opuesto se encuentran Chaco (33%), Santiago del Estero (38%) y Misiones (39%).

Algunas excepciones son Mendoza, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos, que se sitúan cerca o por debajo de la media nacional. Por otro lado, Formosa y Jujuy, a pesar de sus niveles socioeconómicos bajos, están ligeramente por encima del promedio.

El informe concluye que todas las provincias han mostrado mejoras respecto a la cohorte anterior. "En la cohorte 2020-2025, todas las jurisdicciones aumentaron la cantidad de estudiantes que llegan al final de la primaria en tiempo y forma", indicando que los mayores incrementos, en puntos porcentuales, se registraron en San Juan, Catamarca y La Rioja, con un aumento de 10 puntos en cada caso, aunque siguen por debajo del promedio nacional.

Finalmente, se destaca que en 12 jurisdicciones se ha alcanzado el valor más alto de toda la serie, con algunas provincias superando los resultados de cohortes anteriores y otras recuperándose a niveles similares a los ya registrados.