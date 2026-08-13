Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.

El número de sorteo es 18862, correspondiente a la quiniela matutina, realizado el jueves 13 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza es 3659, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Plantas).

1° 3659

2° 3410

3° 4418

4° 3646

5° 1107

6° 8407

7° 1007

8° 9369

9° 8984

10° 6348

11° 1825

12° 0139

13° 8232

14° 4972

15° 9804

16° 2026

17° 5588

18° 4774

19° 3793

20° 7714

Los resultados de la quiniela matutina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego de azar es muy popular en Argentina, y cada número tiene su propia interpretación. El número 3659 ha sido el afortunado en esta ocasión, lo que genera expectativa entre los jugadores.

La quiniela es un juego que permite a los participantes elegir números y esperar que coincidan con los resultados del sorteo. La emoción de conocer los números ganadores es parte de la experiencia.