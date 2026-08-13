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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.

El sorteo número 18862 de la quiniela matutina se realizó el jueves 13 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 3659, correspondiente a "A primera (Las Plantas)". Conocé todos los resultados.

13/08/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo es 18862, correspondiente a la quiniela matutina, realizado el jueves 13 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza es 3659, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Plantas).

1° 3659
2° 3410
3° 4418
4° 3646
5° 1107
6° 8407
7° 1007
8° 9369
9° 8984
10° 6348
11° 1825
12° 0139
13° 8232
14° 4972
15° 9804
16° 2026
17° 5588
18° 4774
19° 3793
20° 7714

Los resultados de la quiniela matutina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego de azar es muy popular en Argentina, y cada número tiene su propia interpretación. El número 3659 ha sido el afortunado en esta ocasión, lo que genera expectativa entre los jugadores.

La quiniela es un juego que permite a los participantes elegir números y esperar que coincidan con los resultados del sorteo. La emoción de conocer los números ganadores es parte de la experiencia.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18862 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 13 de agosto a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3659.

¿Qué significa el número 3659?
Se interpreta como "A primera (Las Plantas)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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