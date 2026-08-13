Cruz Roja advierte sobre el impacto del terremoto en Colombia y solicita ayuda humanitaria urgente

La vasta extensión del impacto del terremoto, que afecta a al menos 14 departamentos colombianos, es uno de los desafíos centrales para dar respuesta a las necesidades humanitarias, dijo el director regional adjunto para las Américas de la Cruz Roja, Cristian Torres.

Hay una gran dispersión en la afectación, no está tan concentrado como en otras situaciones debido a la profundidad del sismo, y es un territorio bastante grande, explicó a CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Esta operación va para largo, agregó, al señalar que la Cruz Roja ha lanzado un llamamiento de emergencia para dar respuesta durante los próximos 24 meses.

La Cruz Roja de Colombia ha desplegado equipos de respuesta rápida en los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, en horas vitales para asistir a los afectados por el terremoto del lunes en San José del Palmar.

Además del área urbana de las ciudades más grandes, las áreas rurales y municipios cercanos también han sufrido los efectos del movimiento sísmico de magnitud 7,4, ocurrido en la mañana del lunes.

Colombia tiene una historia sísmica de larga data, pero el terremoto del lunes generó daños estructurales aún en evaluación en los que también intervinieron otra serie de factores.

En estos lugares rurales la vulnerabilidad estructural es un poco más alta. Son edificaciones que no necesariamente fueron construidas con las normas más estrictas, dice Torres.

Además de ser una región que es sísmica en gran proporción, la construcción informal, la deficiencia en el mantenimiento de algunas estructuras y las edificaciones vulnerables construidas previo a las normativas antisísmicas más recientes son algunas de las causas de los daños más graves, dijeron especialistas consultados por CNN.

Torres explica que también hay una gran cantidad de centros de salud dañados, lo que profundiza las dificultades para dar atención primaria a las personas que la precisan.

En estas horas de emergencia, las comunidades y los voluntarios tienen un papel fundamental, dijo el director adjunto de la Cruz Roja.

Yo he visto varias historias, no solamente ahora en Colombia y en (los sismos de) Venezuela, donde a veces los voluntarios pierden a su familia y siguen trabajando. Entonces, si tenemos que reconocerle a alguien el trabajo, es a ellos.