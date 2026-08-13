La inflación fue de 2,1% en julio y acumuló 33,8% en los últimos doce meses

FOTO: La inflación de junio fue del 1,9% , según informó el Indec.

FOTO: El 85% de las ventas en supermercados depende de promociones, advierte economista

La inflación fue del 2,1% en julio, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló así un incremento del 19,3% en lo que va del año y del 33,8% en los últimos doce meses.

El dato de julio mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de junio, cuando la inflación había sido del 1,9%. De esta manera, el índice interrumpió una racha de tres meses consecutivos de desaceleración.

Qué pasó con los principales componentes

Al analizar las distintas categorías del IPC, la inflación núcleo registró un aumento del 1,8%. Entre los factores que impulsaron este indicador se destacaron los incrementos en alquileres de vivienda y servicios culturales.

El avance fue parcialmente compensado por una baja en las expensas, luego de que se eliminara el adicional del 20% aplicado durante junio.

Los precios estacionales, en tanto, aumentaron 4,5%, principalmente por las subas registradas en verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento.

Por su parte, los precios regulados tuvieron un incremento del 2,1%, con aumentos en transporte público, cuotas de empresas de medicina prepaga y electricidad.

Recreación y cultura, el rubro que más aumentó

Entre las divisiones que componen el índice, Recreación y Cultura registró la mayor suba mensual, con un 5%, en un contexto marcado por el receso invernal y el movimiento turístico.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado mostró una caída del 1,3%, convirtiéndose en la división con menor variación durante julio.

Por regiones, el Gran Buenos Aires tuvo la mayor suba mensual, con 2,3%, mientras que Cuyo presentó el menor incremento, con 1,9%.

Qué dijo Luis Caputo sobre la inflación

Minutos antes de que se conociera el dato oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el Gobierno mantiene su expectativa de que la inflación continúe desacelerándose.

“Es un tema de tiempo hasta que la inflación converja a la inflación internacional”, afirmó el funcionario, al defender la continuidad de las políticas fiscales y monetarias implementadas por la administración de Javier Milei.

Caputo también consideró que el resultado de julio no representaba una sorpresa porque se trata de un mes que suele presentar una inflación estacionalmente más elevada.

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Además, vinculó parte del escenario internacional con el incremento del precio del petróleo, que, según señaló, prácticamente se duplicó durante los últimos ocho meses.

Qué esperaba el mercado para los próximos meses

El dato de julio era seguido con atención por el mercado debido a que las principales estimaciones privadas anticipaban una aceleración respecto de junio.

La consultora C&T había calculado una inflación del 1,9%, mientras que Analytica, EconViews y Eco Go habían proyectado un rango de entre 2% y 2,1%.

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El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había ubicado en 2% la mediana de las proyecciones para julio.

Para los meses siguientes, los analistas consultados por el BCRA esperaban una desaceleración gradual: 1,8% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. Para diciembre proyectaban un leve repunte al 1,8% y una posterior baja al 1,7% en enero de 2027.

El antecedente de la Ciudad de Buenos Aires

Antes del dato nacional, la Ciudad de Buenos Aires había registrado una inflación del 2,9% en julio, según el índice elaborado por el Instituto de Estadística y Censos porteño.

El IPC de CABA había acumulado un incremento del 19,4% en los primeros siete meses del año y una variación interanual del 33,2%.

Los principales aportes a la suba porteña provinieron de restaurantes y hoteles; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; transporte; alimentos y bebidas no alcohólicas; y recreación y cultura.