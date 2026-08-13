FOTO: Declarados testigos clave en la causa de Facundo Moyano por lesiones a su novia

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Dos empleados de seguridad y un vecino del ex diputado Facundo Moyano, acusado de presuntas lesiones y la supuesta privación ilegítima de la libertad de su novia, Candela Ariza, declararon este jueves en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los testigos son Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada, ambos empleados de seguridad del edificio ViewPoint, donde se produjeron los hechos el martes 4 de agosto. Este edificio de alta gama se encuentra sobre la avenida del Libertador al 5400 en el barrio porteño de Belgrano.

También compareció Nélson David Maza, un vecino que alertó a la policía durante la madrugada del mismo día.

"Ya declararon los tres testigos que estaban citados y ya culminaron las testimoniales del día", afirmaron voceros de la investigación.

Para el martes 18 de agosto, están citados el inspector Matías Ríos de la Policía de la Ciudad, Estefanía Verón, la agente que asistió a Arizaga en su traslado al hospital Pirovano, y Silvana Salerno, de la Brigada de Género de la misma fuerza, quien entrevistó a la víctima durante su internación.

El miércoles 19 de agosto, será el turno de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que atendió a la víctima en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista que realizó el informe del imputado durante su detención.

Al día siguiente, el jueves 20 de agosto, deberán declarar Lucrecia María Guinle, médica del hospital Pirovano, y Miriam Josefina García, empleada doméstica de Moyano, quien llegó al lugar poco después de lo ocurrido.

Ese mismo día, también comparecerá Sol Estrada Hildebrandt, amiga de Arizaga y testigo del contexto, quien la acompañó durante su internación y al recibir el alta médica.

Finalmente, para el lunes 31 de agosto, se citó a Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima, respectivamente.