Bolivia refuerza seguridad fronteriza con Brasil ante el aumento del crimen organizado

FOTO: Bolivia inicia un plan para reforzar la seguridad en la frontera en coordinación con Brasil

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el jueves un nuevo plan destinado a reforzar la seguridad en la frontera con Brasil, con el objetivo de combatir el aumento del crimen organizado que ha proliferado en el país andino debido a la disputa entre cárteles brasileños por el control de las rutas del narcotráfico.

El mandatario lanzó esta iniciativa en la región de Guayaramerín, que se encuentra al norte de Bolivia y limita con Brasil. En esta zona, la Policía boliviana ha intensificado los patrullajes terrestres, mientras que la Fuerza Naval realiza operativos fluviales en el río que comparten ambas naciones. Además, se están llevando a cabo operativos en otras tres regiones bolivianas: Beni, Pando y Santa Cruz, las cuales suman una frontera de 3.400 kilómetros con Brasil.

"¿Quién quiere venir a hacer turismo si tiene riesgo de que el día de mañana tendrá un conflicto de inseguridad?", cuestionó Paz durante su discurso. "¿Quién quiere invertir en una ciudad donde no hay seguridad?", agregó.

La medida se produce tras un reciente tiroteo en una localidad fronteriza que, aunque no dejó heridos, resultó en la detención de cuatro personas, dos de las cuales pertenecían al Primer Comando de la Capital (PCC) y estaban involucradas en una disputa por las rutas de narcotráfico con su rival, el Comando Vermelho (CV). Estas organizaciones son catalogadas como terroristas por Estados Unidos.

Expertos en narcotráfico han señalado que estas rutas estaban bajo el control del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en Bolivia y entregado a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) en marzo.

El aumento de la criminalidad en la frontera ha sido alarmante, con al menos 15 asesinatos reportados en las últimas semanas, incluyendo el de un oficial de policía boliviano.

El comandante de la policía, Mirko Sokol, afirmó que el plan busca "sentar presencia de Estado" en la región. Bolivia ocupa el tercer lugar a nivel mundial en producción de cocaína, solo detrás de Colombia y Perú.

Esta operación se realiza en coordinación con Brasil para evitar que los delincuentes logren escapar a través de la frontera. Durante el evento, Paz estuvo acompañado por varias autoridades brasileñas del estado de Rondonia.

El alcalde de Guajará-Mirim, Fábio Netinho, expresó su compromiso con una frontera más segura e integrada a través de su cuenta de Facebook, destacando la importancia de preparar la región para nuevas oportunidades.

Paz también mencionó que, en los casi 20 años de gobierno de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), se relajaron los controles en la frontera, lo que facilitó la expansión del crimen organizado. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció recientemente el incremento de delitos como asaltos y homicidios en esta zona limítrofe.