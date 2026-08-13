Mentorías, Reconocimientos y Networking: El Evento que celebró a los estudiantes de Ford
Ford Argentina y Ford Philanthropy —el brazo filantrópico de Ford Motor Company a nivel global—, en conjunto con Fundación Forge, llevan adelante el programa Ford
13/08/2026 | 15:57Redacción Cadena 3
FOTO: Prox
Los jóvenes entre 18 y 24 años que buscan tener su primera experiencia laboral son capacitados en habilidades tecnológicas con un formato 100% virtual y sin costo en programas de una duración aproximada de un año. Se trata de un programa regional que se lleva a cabo no solo en Argentina, sino también en Chile, Peru, Brasil y Colombia donde, en total, ya pasaron más de 1200 jóvenes por las capacitaciones de Ford.
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Ford Argentina recibió a los estudiantes que se encuentran en las etapas previas a graduarse del programa Ford
El evento fue conducido por Julieta Schulkin, periodista especializada en tecnología, y Joan Cwaik, divulgador tecnológico, quienes además brindaron charlas centradas en el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en el futuro del trabajo, invitando a los estudiantes a pensar su desarrollo profesional en un contexto de cambio constante.
“Fue una jornada muy motivadora, en la que los chicos y chicas se van inspirados, en un día que seguramente será un hito en su carrera”, expresó Julieta Schulkin.
Tras las charlas, se realizó un reconocimiento a los alumnos, quienes pasaron al escenario para recibir su diploma junto a los equipos de Fundación Forge y Ford Argentina, en un momento compartido con aplausos y una foto institucional que selló el cierre de esta etapa del programa. La jornada continuó con sorteos, un almuerzo compartido entre estudiantes, mentores y equipos de Ford, y un espacio donde los jóvenes pudieron ver de cerca los modelos de los recientes lanzamientos de pick-ups y SUV de la marca.
“A mi yo de antes de empezar el programa le diría que no se rinda, que los momentos difíciles van a aparecer, pero que vale la pena seguir adelante", afirmó Florencia, estudiante del bootcamp Ford
El evento continuó con una dinámica de Speed Mentoring, en la que los estudiantes se dividieron en grupos y tuvieron la oportunidad de dialogar durante 15 minutos con ejecutivos de Ford con una gran trayectoria en las áreas de Recursos Humanos (HR), Tecnología (IT) y Experiencia del Cliente (CX). Este formato de intercambio permitió a los jóvenes plantear preguntas sobre las habilidades más valoradas en el mercado, los desafíos de insertarse en equipos tecnológicos y las oportunidades que ofrece la automatización con IA.
Mentorías, reconocimientos y networking son tres palabras que pueden resumir el evento. Cuando se habla de reconocimiento no es únicamente a la “cursada” de los estudiantes, sino también al esfuerzo diario que implica formarse en nuevas habilidades, sostener el compromiso durante todo un año y animarse a dar el salto hacia el mundo laboral sin que el contexto te condicione. Ford
“Hoy es un día para celebrar. Ver a los estudiantes recibir este reconocimiento es la confirmación de que un año de esfuerzo y dedicación tiene su recompensa”, destacó Marcelo Ramos, Gerente General de Comunicaciones de Ford Argentina.
Para Ford es fundamental impulsar el talento y la innovación, considerando que la educación es la herramienta de transformación más potente para generar un desarrollo genuino y sostenible de las personas y la sociedad, en línea con su propósito de construir un mundo mejor donde cada persona sea libre de moverse y perseguir sus sueños.
-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa/Comunicaciones Ford Argentina.