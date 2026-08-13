Mentorías, Reconocimientos y Networking: El Evento que celebró a los estudiantes de Ford

Los jóvenes entre 18 y 24 años que buscan tener su primera experiencia laboral son capacitados en habilidades tecnológicas con un formato 100% virtual y sin costo en programas de una duración aproximada de un año. Se trata de un programa regional que se lleva a cabo no solo en Argentina, sino también en Chile, Peru, Brasil y Colombia donde, en total, ya pasaron más de 1200 jóvenes por las capacitaciones de Ford.

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Ford Argentina recibió a los estudiantes que se encuentran en las etapas previas a graduarse del programa Ford , en un encuentro pensado para reconocer su esfuerzo y acompañarlos en esta etapa de cara a su ingreso al mercado laboral tecnológico. Este año, el foco estuvo puesto en los alumnos de los bootcamps de Automatización con IA y Data Analytics, quienes participaron de una jornada de charlas, reconocimientos y networking directo con ejecutivos de la familia del óvalo.

El evento fue conducido por Julieta Schulkin, periodista especializada en tecnología, y Joan Cwaik, divulgador tecnológico, quienes además brindaron charlas centradas en el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en el futuro del trabajo, invitando a los estudiantes a pensar su desarrollo profesional en un contexto de cambio constante.

“Fue una jornada muy motivadora, en la que los chicos y chicas se van inspirados, en un día que seguramente será un hito en su carrera”, expresó Julieta Schulkin.

Tras las charlas, se realizó un reconocimiento a los alumnos, quienes pasaron al escenario para recibir su diploma junto a los equipos de Fundación Forge y Ford Argentina, en un momento compartido con aplausos y una foto institucional que selló el cierre de esta etapa del programa. La jornada continuó con sorteos, un almuerzo compartido entre estudiantes, mentores y equipos de Ford, y un espacio donde los jóvenes pudieron ver de cerca los modelos de los recientes lanzamientos de pick-ups y SUV de la marca.

“A mi yo de antes de empezar el programa le diría que no se rinda, que los momentos difíciles van a aparecer, pero que vale la pena seguir adelante", afirmó Florencia, estudiante del bootcamp Ford .

El evento continuó con una dinámica de Speed Mentoring, en la que los estudiantes se dividieron en grupos y tuvieron la oportunidad de dialogar durante 15 minutos con ejecutivos de Ford con una gran trayectoria en las áreas de Recursos Humanos (HR), Tecnología (IT) y Experiencia del Cliente (CX). Este formato de intercambio permitió a los jóvenes plantear preguntas sobre las habilidades más valoradas en el mercado, los desafíos de insertarse en equipos tecnológicos y las oportunidades que ofrece la automatización con IA.

Mentorías, reconocimientos y networking son tres palabras que pueden resumir el evento. Cuando se habla de reconocimiento no es únicamente a la “cursada” de los estudiantes, sino también al esfuerzo diario que implica formarse en nuevas habilidades, sostener el compromiso durante todo un año y animarse a dar el salto hacia el mundo laboral sin que el contexto te condicione. Ford es un fiel reflejo de cómo las herramientas puestas a disposición de quienes buscan aprender abre puertas, caminos y posibilidades.

“Hoy es un día para celebrar. Ver a los estudiantes recibir este reconocimiento es la confirmación de que un año de esfuerzo y dedicación tiene su recompensa”, destacó Marcelo Ramos, Gerente General de Comunicaciones de Ford Argentina.

Para Ford es fundamental impulsar el talento y la innovación, considerando que la educación es la herramienta de transformación más potente para generar un desarrollo genuino y sostenible de las personas y la sociedad, en línea con su propósito de construir un mundo mejor donde cada persona sea libre de moverse y perseguir sus sueños.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa/Comunicaciones Ford Argentina.