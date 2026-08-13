El sistema penitenciario de California no protege a las reclusas de abusos sexuales por parte de custodios

LOS ÁNGELES — Un reciente informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que el sistema penitenciario de California ha fallado de manera sistemática en salvaguardar a las mujeres encarceladas de abusos sexuales y acoso por parte de los guardias. Este informe, presentado el jueves, destaca la falta de un mecanismo seguro para que las víctimas puedan reportar estos incidentes sin temor a represalias.

La investigación, que se inició durante la administración de Joe Biden, se enfocó en dos instituciones penitenciarias: el Central California Women’s Facility en Chowchilla y el California Institution for Women en Chino. En este contexto, se documentaron múltiples casos de abuso sexual por parte de los custodios, con un caso notable en el que un guardia fue condenado a 224 años de prisión por abusos sistemáticos que se extendieron por casi diez años.

El Departamento de Correccionales de California no ofreció comentarios sobre el informe. Según Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, las mujeres encarceladas son conscientes de que el sistema de denuncia es inseguro, lo que desalienta a muchas a reportar la mala conducta. Se mencionó un caso específico de un sargento encargado de investigar la mala conducta, quien fue condenado a 15 años de prisión por recibir imágenes de abuso sexual infantil en el trabajo.

"La conclusión de nuestra investigación es que el sistema penitenciario de California tiene sistemas inadecuados para disuadir, detectar y responsabilizar por la mala conducta sexual y las agresiones generalizadas contra las reclusas", expresó Dhillon en una conferencia de prensa en Los Ángeles. El informe subraya que, a lo largo de los años, la Associated Press ha expuesto patrones similares de abuso dentro del sistema federal, como ocurrió en la prisión de Dublin, que fue apodada el 'club de la violación' y cerrada tras investigaciones sobre estas prácticas.

El gobierno federal ha dado un plazo de 49 días al sistema penitenciario de California para corregir estas condiciones que permiten los abusos. De no hacerlo, se enfrentarán a posibles litigios civiles. Bill Essayli, fiscal federal designado por el expresidente Donald Trump, enfatizó que California debe abordar el persistente fracaso de sus empleados para prevenir y manejar el abuso sexual en estas instalaciones.