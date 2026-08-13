Databricks logró recaudar $5B con una valoración de $190B, superando expectativas de inversores

Databricks, una destacada empresa en el ámbito del big data y la inteligencia artificial, cerró recientemente una ronda de financiamiento de $5 mil millones, alcanzando una valoración total de $190 mil millones. Este proceso, que se desarrolló en medio de un gran interés de los inversores, superó las expectativas iniciales de la compañía, que deseaba recaudar $1 mil millones.

El cofundador y CEO de Databricks, Ali Ghodsi, compartió su experiencia con TechCrunch, revelando que la atención de los inversores se desbordó tras la publicación de un artículo que anunciaba la recaudación de fondos. "Mi teléfono estalló de llamadas de inversores", comentó Ghodsi, refiriéndose a la situación como "el peor momento" para recibir tal atención, ya que la compañía estaba enfocada en un evento importante.

Ghodsi destacó que, a pesar de haber planificado una recaudación modesta, el interés de los inversores fue abrumador, con una demanda que alcanzó los $15 mil millones. Esto llevó a Databricks a decidir emitir más acciones para satisfacer la demanda y evitar descontentos entre sus inversores actuales.

En julio, la compañía anunció que había cerrado la ronda de financiamiento, aunque en ese momento no reveló la cantidad exacta recaudada. Sin embargo, en su comunicado reciente, confirmaron que la nueva valoración se estableció en $190 mil millones.

La compañía reportó un ingreso anualizado de $7 mil millones, con un crecimiento del 80% y un flujo de caja positivo. Su producto principal, un almacenamiento de datos en la nube, representó $1.5 mil millones de esa cifra y sigue creciendo a un ritmo del 100% anual.

Ghodsi también mencionó que Databricks tiene compromisos financieros significativos con los principales proveedores de servicios en la nube, lo que justifica la necesidad de recaudar más capital. Además, la compañía está en una fase activa de adquisiciones, buscando expandir su oferta mediante la compra de empresas estratégicas en el sector.

"AI es costoso", afirmó Ghodsi, destacando la importancia de contar con un equipo de investigación robusto y bien financiado en un campo tan competitivo. La reciente adquisición de Electric y otras compras estratégicas demuestran la intención de Databricks de mantenerse a la vanguardia en el sector.

La dinámica de financiamiento en el sector de la inteligencia artificial ha cambiado drásticamente, donde las rondas de $1 mil millones ya no son consideradas inusuales. A medida que más startups buscan capital, la presión sobre empresas como Databricks para mantenerse competitivas y relevantes en el mercado se intensifica.

En resumen, la reciente ronda de financiamiento de Databricks no solo refleja su éxito, sino también las crecientes expectativas y demandas en el ecosistema de la inteligencia artificial.