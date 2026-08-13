México busca reducir aranceles a autos con EE.UU. y frenar nuevas tarifas en T-MEC

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- El Gobierno de México ha presentado una propuesta a Estados Unidos para reducir los aranceles sobre los vehículos fabricados en su territorio y para suspender la imposición de nuevas tarifas durante las negociaciones de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante el lanzamiento del InnovaFest en Querétaro, Ebrard destacó que se busca un trato arancelario más favorable para los automóviles producidos en México, argumentando que estos vehículos incorporan un alto contenido de componentes estadounidenses, en comparación con aquellos importados de terceros países.

En la actualidad, la administración del presidente estadounidense Donald Trump aplica un arancel del 25% a las importaciones de automóviles y ciertas piezas. Sin embargo, los vehículos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC pueden beneficiarse de un tratamiento diferenciado en función de su contenido regional.

Además, México ha solicitado la revisión del arancel del 50% aplicado al acero, justificando que mantiene un déficit comercial de ese producto con Estados Unidos, según agregó Ebrard.

Estas conversaciones forman parte de una intensa estrategia de negociación en el marco de la revisión del T-MEC, donde México busca evitar la implementación de nuevas barreras comerciales mientras se llevan a cabo las discusiones. Ebrard comentó: "Hemos planteado que en lo que duran las conversaciones en torno a la revisión del tratado de libre comercio, no haya más imposición de aranceles".

Paralelamente, el gobierno mexicano está trabajando en la resolución de restricciones que impactan las exportaciones de aguacate. Ebrard indicó que se ha intervenido en la última semana para acelerar una solución que permita restablecer plenamente los envíos, similar a lo que se hizo anteriormente con el ganado.

El secretario aseguró que México mantendrá una estrategia de negociación persistente ante Washington durante el proceso de revisión del acuerdo comercial.

El proceso formal de revisión del T-MEC comenzó el 1 de julio, tras la decisión de Estados Unidos de no extender automáticamente su vigencia y proponer revisiones anuales durante la próxima década, lo que significa que el acuerdo permanecerá en vigor al menos hasta 2036.