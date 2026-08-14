Lázaro Caballero, figura de la noche inaugural de la quinta edición del festival Yvy Porá en Formosa

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La quinta edición del festival solidario Ivy Porá comenzó este jueves a la noche en la localidad de Gran Guardia, ubicada unos 80 kilómetros al oeste de Formosa.

El anfitrión y organizador del evento, el chamamecero Lázaro Caballero, fue la figura de la velada inaugural en el Chaco Formoseño.

La grilla de la primera noche también incluyó, entre otros artistas, a Iván Ruiz, Omar Cantero, Los Aranditas, La Banda de Rodri, Dalma y Josefina Folk, Leandro Colman y El Rejunte con Lázaro Caballero.

El festival, que reúne a una gran cantidad de artistas vinculados con el folklore del Norte y del Litoral, se extenderá durante cuatro noches hasta el domingo y contará con transmisión de Cadena 3.

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Grilla

Jueves 13

Lázaro Caballero, Iván Ruiz, Omar Cantero, Los Aranditas, La Banda de Rodri, Dalma y Josefina Folk, Leandro Colman y El Rejunte con Lázaro Caballero.

Viernes 14

Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Orellana Lucca, Maggie Cullen, Los Nombradores del Alba, Carafea, Efraín Colombo, José Luis y su Grupo Ternura, Pily Romero, Catalina Ruiz y Los Vuelteros.

Sábado 15

Milo J, Los Alonsitos, Los Tekis, Yamila Cafrune, La Repandilla, Juanjo Abregú, Piko Frank, Pitín Zalazar y Las 4 Cuerdas.

Domingo 16

Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera, Nicolás Membriani, Ángelo Aranda, Marianito Gómez, Paquito Ocaño, Los Bofill, Duende Garnica y Shannon Núñez.

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