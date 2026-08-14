Lázaro Caballero, figura de la noche inaugural de la quinta edición del festival Yvy Porá en Formosa
El músico de chamamé, organizador del evento, fue el artista destacado de la velada de este jueves. Iván Ruiz, Omar Cantero, Los Aranditas y La Banda de Rodri, otros de los artistas de la primera jornada. Transmite Cadena 3.
14/08/2026 | 07:20Redacción Cadena 3
FOTO: Lázaro Caballero, alma mater del festival (archivo).
La quinta edición del festival solidario Ivy Porá comenzó este jueves a la noche en la localidad de Gran Guardia, ubicada unos 80 kilómetros al oeste de Formosa.
El anfitrión y organizador del evento, el chamamecero Lázaro Caballero, fue la figura de la velada inaugural en el Chaco Formoseño.
La grilla de la primera noche también incluyó, entre otros artistas, a Iván Ruiz, Omar Cantero, Los Aranditas, La Banda de Rodri, Dalma y Josefina Folk, Leandro Colman y El Rejunte con Lázaro Caballero.
El festival, que reúne a una gran cantidad de artistas vinculados con el folklore del Norte y del Litoral, se extenderá durante cuatro noches hasta el domingo y contará con transmisión de Cadena 3.
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100 Noches Festivaleras. Yvy Porá: Lázaro Caballero celebra en Formosa un sueño que crece con identidad y tradición
El festival inicia su quinta edición en Gran Guardia con miles de visitantes de toda Argentina y de países vecinos.
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Grilla
Jueves 13
Lázaro Caballero, Iván Ruiz, Omar Cantero, Los Aranditas, La Banda de Rodri, Dalma y Josefina Folk, Leandro Colman y El Rejunte con Lázaro Caballero.
Viernes 14
Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Orellana Lucca, Maggie Cullen, Los Nombradores del Alba, Carafea, Efraín Colombo, José Luis y su Grupo Ternura, Pily Romero, Catalina Ruiz y Los Vuelteros.
Sábado 15
Milo J, Los Alonsitos, Los Tekis, Yamila Cafrune, La Repandilla, Juanjo Abregú, Piko Frank, Pitín Zalazar y Las 4 Cuerdas.
Domingo 16
Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera, Nicolás Membriani, Ángelo Aranda, Marianito Gómez, Paquito Ocaño, Los Bofill, Duende Garnica y Shannon Núñez.
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Lectura rápida
¿Qué evento se lleva a cabo? La quinta edición del festival solidario Ivy Porá.
¿Quién es el organizador del festival? El organizador es el chamamecero Lázaro Caballero.
¿Cuándo comienza el festival? El festival comienza este jueves a la noche.
¿Dónde se realiza el festival? En la localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de Formosa.
¿Cómo se transmitirá el evento? Contará con transmisión de Cadena 3.