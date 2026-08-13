Los Palmeras, a pura cumbia renovada en Crack Bang Boom: "La música es un baluarte"

Los Palmeras atraviesan un nuevo capítulo de su extensa historia. Con 54 años de trayectoria, la banda santafesina continúa girando, grabando y sumando nuevas generaciones de seguidores, mientras busca mantener vigente una música que, según sus integrantes, atraviesa uno de sus mejores momentos.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario desde el Estudio Federal Sancor Seguros, durante la edición número 15 de la Crack Bang Boom, integrantes del grupo hablaron sobre el presente de la banda, los cambios que atravesaron en los últimos tiempos y los proyectos que tienen por delante. Además, brindaron una versión acústica en vivo y adelantaron parte de la agenda que los tendrá recorriendo distintos escenarios.

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“Grabando, girando, girando y grabando, en ese orden”, resumieron al describir el presente de Los Palmeras. La banda mantiene una agenda cargada de presentaciones y nuevas producciones, con la mirada puesta en continuar expandiendo su público.

La continuidad del grupo se da después de la salida de dos de sus principales figuras históricas, Cacho Deicas y Marcos Camino. Los integrantes reconocieron que la ausencia de ambos representa un cambio profundo para una formación que durante décadas estuvo identificada con esas dos figuras, aunque aseguraron que decidieron afrontar la nueva etapa “a paso firme”.

“Obviamente a nosotros nos encanta que la gente siga apostando”, señalaron. Admitieron que sabían que la renovación podía ser difícil y que parte del público, especialmente quienes crecieron escuchando al grupo durante sus primeras décadas, todavía transita ese proceso de adaptación. Sin embargo, destacaron que la respuesta de los seguidores los sorprendió gratamente.

La banda busca ahora ampliar su llegada y acercarse a un público más joven sin abandonar la identidad que construyó durante más de medio siglo. “Nuestra idea es que esta música tan sana, que nunca pasó de moda, siga perdurando en el tiempo”, explicaron.

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En ese camino, las colaboraciones con artistas de otros géneros se convirtieron en una de las principales herramientas. Los Palmeras anunciaron que se presentarán en los Latin Grammy 2026 con un álbum que reunirá canciones realizadas junto a otros artistas y temas inéditos. Además, adelantaron una nueva colaboración con Los Caligaris para fines de agosto y mencionaron el reciente lanzamiento de “Yo Soy”, junto a Fede Mestre, ganador de La Voz Argentina.

El objetivo es seguir incorporando sonidos y públicos sin perder la esencia de la cumbia santafesina. “Estamos tratando de abarcar una nueva década”, afirmaron, con la intención de que la historia de Los Palmeras pueda alcanzar una sexta década.

Con 54 años de recorrido, los músicos son conscientes del peso que tiene el nombre que representan. “Para nosotros, además de ser un honor, es un orgullo poder estar en una institución de la cumbia santafesina”, remarcaron.

Durante la entrevista también analizaron el crecimiento que experimentó la cumbia en los últimos años. Consideraron que el género logró ocupar espacios que anteriormente parecían reservados para otros estilos y que distintas figuras populares ayudaron a instalarlo en un nuevo lugar dentro de la música argentina.

En ese proceso, recordaron especialmente el impacto que tuvo la presentación de Los Palmeras junto a una orquesta filarmónica en 2018, así como la difusión que recibió la cumbia a partir de figuras como Diego Maradona y Lionel Messi. La presencia de Los Palmeras vinculada al entorno de Messi también contribuyó a proyectar al grupo más allá de las fronteras del género.

“Hoy en día creo que es uno de los baluartes de la música en la Argentina”, sostuvieron sobre la cumbia.

La agenda de la banda continúa este fin de semana con presentaciones en distintas localidades de Córdoba, mientras que esta noche será protagonista de una gala en el Teatro Broadway de Rosario, en el marco de un espectáculo que reunirá a más de 15 artistas y bandas.

Los Palmeras compartirán escenario con agrupaciones y solistas como Palmae, La Sentite Van, La Grupera, Chanchi, Sergio Morán, Marcos Castelló y otros referentes de la escena tropical. El formato contará con dos bandas fijas que acompañarán a los distintos artistas durante la noche.

Antes de despedirse, Los Palmeras volvieron a tocar en vivo en el estudio de Cadena 3 y dejaron una muestra de la música que los convirtió en uno de los grupos más reconocidos de la cumbia santafesina.

Después de 54 años, el desafío es mantener esa historia viva, atravesar los cambios y sumar nuevos seguidores. Con giras, grabaciones y colaboraciones, Los Palmeras ya piensan en el próximo capítulo: “Queremos llegar a la sexta década”.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.