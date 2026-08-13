Sofía Clerici reapareció tras ser sobreseída en el Yategate: "Holi"

Sofía Clerici reapareció en las redes sociales horas después de que la Justicia resolviera su sobresimiento en la causa conocida como Yategate, en la que era investigada como presunta testaferro de Martín Insaurralde.

La modelo publicó este jueves una breve historia en su cuenta de Instagram, sin hacer referencia directa a la decisión judicial. “Holi”, escribió sobre el video, en el que se mostró sonriente y relajada frente a la cámara.

La publicación se conoció el mismo día en que el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolvió sobreseer a Clerici al considerar que no existían elementos suficientes para sostener que Insaurralde le hubiera entregado dinero para que actuara como su prestanombre.

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El sobresimiento de Sofía Clerici en el Yategate

La resolución judicial se relaciona con la investigación por el viaje que Clerici e Insaurralde realizaron a Marbella en septiembre de 2023 a bordo del yate “Bandido”. Las imágenes difundidas durante aquella estadía dieron origen al escándalo conocido como Yategate.

Uno de los elementos considerados por la Justicia fue una pericia contable sobre los bienes y movimientos de dinero analizados en el expediente. Según lo incorporado a la causa, no se pudo acreditar que el exintendente de Lomas de Zamora hubiera entregado fondos a Clerici para que ocultara su origen o actuara en su nombre.

Con esta resolución, Clerici se convirtió en la primera de las personas investigadas en el expediente en obtener un sobresimiento.

La causa continúa abierta respecto de Insaurralde y su exesposa, Jésica Cirio, quienes siguen bajo investigación y tienen pedidos de indagatoria.

La Justicia de San Isidro también investigará su patrimonio

El sobresimiento no puso fin a todas las cuestiones vinculadas con la situación patrimonial de Clerici.

En el mismo fallo, el juez Armella dispuso extraer testimonios y enviarlos a la Justicia Federal de San Isidro para que se analicen posibles irregularidades patrimoniales que, según consideró, son independientes de los hechos investigados en el expediente del Yategate.

Además, la resolución puede ser apelada por el fiscal federal Sergio Mola y por la organización Poder Ciudadano.

En ese contexto, la modelo eligió las redes sociales para realizar su primera aparición pública después de que se conociera la decisión judicial, aunque sin mencionar el fallo ni hacer comentarios sobre la investigación.