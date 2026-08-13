El entrañable humorista Carlitos Balá cumpliría 101 años: “Hacer reír sale de mi corazón”

En el día en que el inolvidable Carlitos Balá cumpliría 101 años, Cadena 3 rindió un emotivo homenaje rescatando tesoros de su archivo sonoro.

El humorista, nacido el 13 de agosto de 1925, fue recordado como una figura central de la cultura popular argentina que, durante más de seis décadas, marcó las infancias de varias generaciones a través de la radio, la televisión, el cine y el circo.

El periodista Marcos Calligaris fue el responsable de recuperar una entrevista histórica realizada en 2009 por Rony Vargas.

En aquel diálogo, Balá reveló el secreto de su vigencia: nunca dejaba de ser Carlitos Balá, incluso cuando las cámaras se apagaban.

El humorista le confesó a Rony que su trabajo era "intermitente" y que nacía directamente de su corazón, calificando el acto de hacer reír como algo casi "religioso".

"Si no lo hago profesionalmente, lo hago aficionadamente por la calle", explicaba Carlitos Balá, quien solía bromear con choferes de ómnibus o transeúntes simplemente para ver sus reacciones y regalarles una sonrisa de forma gratuita.

Uno de los escenarios favoritos para su humor espontáneo era el colectivo de la línea 39, donde Balá recordaba pasar hasta cinco horas haciendo shows para los pasajeros durante todo el trayecto de ida y vuelta.

Ante la pregunta de Rony sobre si seguía trabajando, el artista destacó su carácter "insaciable" por el humor, relatando que mucho antes de la fama de las "cámaras ocultas" en televisión, él ya realizaba bromas pesadas a carniceros hasta que estos perdían la paciencia, todo por el puro placer de la "joda".

La charla permitió repasar los símbolos que lo convirtieron en un mito viviente: su icónico flequillo, el "chupetómetro", la pregunta "¿Qué gusto tiene la sal?" y, por supuesto, su perro invisible Angueto.

La figura de Angueto, que "no es invisible, sino un perrito color café", protagonizó uno de los momentos musicales del homenaje, recordando la magia de aquel collar que Balá paseaba por la ciudad prometiéndole "un terroncito de azúcar" a un aire que, para los niños, cobraba vida propia.

Finalmente, el homenaje cerró destacando que la voz de Carlitos Balá es parte indisoluble de la historia de la radio y de la identidad argentina.

A 101 años de su nacimiento, sus ocurrencias y su vocación de servicio a través de la risa demuestran que no necesitaba un estudio de televisión para brillar; le bastaba una vereda o un encuentro casual para ejercer su arte.

Como bien señaló Rony Vargas en aquel encuentro, se trata de un personaje entrañable, que sigue presente en el recuerdo colectivo de todo un país.