FOTO: El SMN prevé lluvias para el fin de semana largo en Buenos Aires: detalles del pronóstico

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el próximo fin de semana largo. Aunque se esperan precipitaciones en distintos momentos, la buena noticia es que se anticipa un marcado ascenso de la temperatura, con mínimas que no descenderán de los 10 grados, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El cambio en las condiciones climáticas se empezará a notar el sábado, cuando se pronostican lloviznas a partir de la tarde. La nubosidad aumentará y el clima se tornará gradualmente más inestable.

El domingo será el día con mayor probabilidad de precipitaciones. Según el pronóstico del SMN, se esperan lluvias más intensas durante las primeras horas de la mañana, aunque se prevé una mejora en las condiciones hacia el resto del día.

A pesar de las lluvias, las temperaturas se mantendrán agradables, con una máxima del domingo cercana a los 20 grados y mínimas que no bajarán de los 10 grados.

Para el lunes, que cierra el fin de semana largo, no se anticipan tormentas ni lluvias significativas, pero sí un cielo completamente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las temperaturas se mantendrán más cálidas que las registradas en la reciente ola de frío. Así, el fin de semana largo se caracterizará por marcas térmicas más altas junto a períodos de inestabilidad.