El SMN prevé lluvias para el fin de semana largo en Buenos Aires: detalles del pronóstico
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana largo con temperaturas más agradables en el AMBA, aunque con lluvias y lloviznas. El domingo sería la jornada más inestable, mientras que el lunes estará completamente nublado.
FOTO: El SMN prevé lluvias para el fin de semana largo en Buenos Aires: detalles del pronóstico
Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el próximo fin de semana largo. Aunque se esperan precipitaciones en distintos momentos, la buena noticia es que se anticipa un marcado ascenso de la temperatura, con mínimas que no descenderán de los 10 grados, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El cambio en las condiciones climáticas se empezará a notar el sábado, cuando se pronostican lloviznas a partir de la tarde. La nubosidad aumentará y el clima se tornará gradualmente más inestable.
El domingo será el día con mayor probabilidad de precipitaciones. Según el pronóstico del SMN, se esperan lluvias más intensas durante las primeras horas de la mañana, aunque se prevé una mejora en las condiciones hacia el resto del día.
A pesar de las lluvias, las temperaturas se mantendrán agradables, con una máxima del domingo cercana a los 20 grados y mínimas que no bajarán de los 10 grados.
Para el lunes, que cierra el fin de semana largo, no se anticipan tormentas ni lluvias significativas, pero sí un cielo completamente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Las temperaturas se mantendrán más cálidas que las registradas en la reciente ola de frío. Así, el fin de semana largo se caracterizará por marcas térmicas más altas junto a períodos de inestabilidad.
Lectura rápida
¿Qué pronosticó el SMN?
El SMN anticipa lluvias y lloviznas para el fin de semana largo en Buenos Aires.
¿Cuándo se esperan las lluvias?
Las lluvias más intensas están pronosticadas para el domingo por la mañana.
¿Cómo estará el clima el sábado?
El sábado se prevén lloviznas a partir de la tarde y aumento de la nubosidad.
¿Qué temperaturas se esperan?
Se esperan mínimas por encima de los 10 grados y máximas cercanas a los 20 grados.
¿Cómo será el clima el lunes?
El lunes se anticipa un cielo totalmente nublado, sin lluvias ni tormentas.
[Fuente: Noticias Argentinas]