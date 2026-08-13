Venezuela firma acuerdos con BP, Shell y empresas de EUA y Qatar para impulsar producción de gas

CARACAS — La empresa petrolera BP, en colaboración con XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC Holding de Qatar, formalizó un acuerdo con el gobierno de Venezuela para la explotación de yacimientos de gas natural en alta mar. Este acuerdo se enmarca en los esfuerzos del país sudamericano por aumentar su producción de hidrocarburos.

El contrato abarca siete yacimientos situados en la plataforma deltana del río Orinoco, en la costa atlántica de Venezuela. Este convenio otorga la licencia para iniciar la exploración, desarrollo y explotación de la Fase II del campo Loran, un conjunto de yacimientos de gas no asociado con reservas estimadas en 7,5 billones de pies cúbicos, de acuerdo con la estatal PDVSA.

"Después de 23 años, hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo como lo es Loran, contiguo al yacimiento Manatí, que se encuentra del lado de Trinidad y Tobago", declaró la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la firma del acuerdo en el palacio presidencial de Miraflores. En la ceremonia también estuvo presente la directora ejecutiva de BP, Meg O’Neill.

Rodríguez enfatizó: "Tengo un afán especial en el gas para el desarrollo nacional, para dar impulso a los procesos industriales en Venezuela, a la petroquímica… pero también para ser, como he dicho, un país exportador de gas".

En junio, PDVSA ya había firmado cinco acuerdos con la empresa británica Shell para iniciar la Fase I del campo Loran.

Los yacimientos del campo Loran están ubicados mayoritariamente a ambos lados de la frontera entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

El gobierno de Venezuela y el de Trinidad y Tobago firmaron en la década de 1990 el Tratado de Delimitación, que establece los términos para la explotación de los yacimientos de hidrocarburos en la frontera. En 2015, ambos países firmaron un acuerdo para la explotación conjunta de yacimientos comunes, buscando fomentar proyectos y beneficios binacionales.

El acuerdo se produce tras la aprobación en enero de una nueva Ley de Hidrocarburos, que ha reducido significativamente el control estatal sobre las operaciones petroleras, permitiendo una mayor inversión extranjera en el sector. En respuesta a esta reforma, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha comenzado a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos, permitiendo a las compañías energéticas de diferentes países operar en Venezuela.