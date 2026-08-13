Tragedia en Minnesota: un hombre apuñala a su esposa e hija en una guardería antes de suicidarse

FOTO: Hombre usó destornillador para matar a su esposa e hija en una guardería de Minnesota, dice policía

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. — Un hombre usó un destornillador para asesinar a su esposa y a su hija de 7 años dentro de una guardería en Minnesota la mañana del miércoles, antes de quitarse la vida, según información divulgada el jueves a partir de una orden de registro.

El agresor fue identificado como Nathan Brown, de 41 años, quien apuñaló a su esposa, Kristen Brown, de 41 años, y a su hija, Evie Brown, en la guardería que su esposa operaba en el sótano de su hogar en Hopkins, un suburbio de Minnesota. Tras el ataque, se disparó en un armario de la planta superior.

La policía de Hopkins informó el jueves que la investigación sigue en curso.

De acuerdo con los registros policiales, un padre que llevaba a sus hijos a la guardería escuchó gritos provenientes del sótano. Al entrar en la vivienda, inicialmente pensó que Nathan Brown estaba realizando resucitación cardiopulmonar, pero pronto se dio cuenta de que era un ataque. Llamó a emergencias y evacuó a sus hijos junto a otros dos niños.

Las autoridades indicaron que se cree que Nathan Brown había asesinado previamente a una familiar de 78 años en su casa de Burnsville, ubicada a unos 32 kilómetros de Hopkins. Sin embargo, no han revelado la identidad de la mujer ni su relación con Brown.

El padre que presenció el ataque contó a los investigadores que Kristen Brown había enviado recientemente una carta a los padres de familia informando que la guardería cerraría pronto debido a "problemas en su relación con Nathan", según la orden de registro.

Otros seis niños estaban presentes en el lugar del ataque, pero afortunadamente, ninguno sufrió daños, informaron las autoridades.

Las autoridades no han dado detalles sobre un posible motivo detrás de los asesinatos y señalaron que no había antecedentes de llamadas a la policía desde la dirección en Hopkins.

Los registros indican que Kristen Brown tenía un permiso estatal desde 2019 para operar la guardería, que tenía capacidad para 10 niños. Durante las visitas realizadas en los últimos tres años, se determinó que cumplía con las normativas vigentes. Los familiares de Kristen se negaron a comentar sobre el incidente.

Kristen Brown había abierto Brown Bear Childcare pocos meses después de dar a luz a Evie. En una publicación de 2019 en la página de Facebook de la guardería, mencionó su deseo de ayudar a su hija y a otros niños a "florecer y convertirse en personas felices, inteligentes y cariñosas".

Contaba con una licenciatura de la Universidad de Minnesota Twin Cities en fundamentos de educación primaria y estaba certificada en terapia visual. En su rutina con los niños, incorporaba clases de música y cocina, además de excursiones a un museo de ciencias y a un huerto.