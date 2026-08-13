El Tribunal de Disciplina sanciona a 'Maravilla' Martínez por codazo en el partido contra Argentinos Juniors

Buenos Aires, 13 agosto (NA) --El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino ha confirmado la sanción impuesta al delantero de Racing, Adrián "Maravilla" Martínez, tras su expulsión en el encuentro contra Argentinos Juniors.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal determinó que la tarjeta roja mostrada por el árbitro, Pablo Dóvalo, de manera directa hacia "Maravilla" conlleva una suspensión de tres partidos en el Torneo Clausura.

Martínez, originario de Campana, fue expulsado a los 20 minutos del partido contra Argentinos, luego de propinar un codazo, de forma intencionada, al mediocampista Kevin Gutiérrez. Aunque la jugada continuó, el árbitro revisó la acción en el VAR y, al constatar que el jugador del "Bicho" no estaba simulando, decidió sancionar al delantero de Racing en la cuarta fecha del fútbol argentino.

Con esta nueva sanción, Adrián Martínez suma cinco expulsiones en 117 partidos con la camiseta de la "Academia". Su primera expulsión tuvo lugar en 2024, en un partido contra Gimnasia y Esgrima La Plata, donde fue echado en el minuto 92 durante una derrota por 1 a 0.

Posteriormente, la segunda expulsión ocurrió en un encuentro en el que Racing venció a San Martín de San Juan por 3-1 en dieciseisavos de final de la Copa Argentina; a pesar de haber anotado dos goles, su expulsión opacó su destacada actuación.

La tercera expulsión se dio en la misma Copa Argentina, en cuartos de final, en un partido contra River, donde Martínez recibió la doble amarilla por un codazo a Juan Portillo y Martínez Quarta, mientras que el gol de Maximiliano Salas eliminó a Racing.

La expulsión más reciente antes de la ocurrida frente a Argentinos Juniors fue ante Rosario Central, en una nueva derrota de Racing por 2-1 en el estadio Gigante de Arroyito. En este encuentro, el árbitro Darío Herrera mostró la tarjeta roja a Martínez tras revisar una jugada en la que empujó a Emanuel Coronel.