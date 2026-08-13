Especialistas esperan que la inflación acumulada esté por "abajo del 30%" a fin de año

La inflación nacional de julio se ubicó en el 2,1%, impulsada principalmente por factores estacionales vinculados a las vacaciones de invierno, el turismo y alzas en frutas y verduras por cuestiones climáticas, especialmente en el Gran Buenos Aires.

Así lo explicó María Castiglioni, de C&T Asesores y Consultores Económicos, en diálogo con Cadena 3 tras el dato oficial del INDEC.

En lo que va del año la variación acumulada alcanza el 19,3%. Castiglioni proyectó que 2026 cerraría con una inflación “un poquito abajo de 30%”, en línea con el consenso de la mayoría de los economistas. “Depende de lo que pase en los próximos meses, pero creemos que va a estar un poquito abajo de 30%, aunque no demasiado menos, porque ya pasaron siete meses”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para agosto, la consultora anticipa un registro “bastante más bajo” que el de julio. “Estamos viendo una inflación probablemente más baja y creemos que va a ir en descenso lentamente. Ojalá sea más rápido, pero eso es lo más difícil”, afirmó.

Respecto de alimentos y bebidas —el rubro de mayor ponderación en el consumo cotidiano—, Castiglioni indicó que este año viene “un poquito arriba del promedio”.

Hasta marzo inclusive se registraron fuertes aumentos en la carne, el ítem de mayor peso dentro del grupo. En los últimos meses ese componente se estabilizó, aunque las verduras jugaron en contra. “Hay heterogeneidad. El consumidor tiene cierto margen para elegir productos de estación o aquellos que aumentan menos, aunque no puede dejar de comer”, explicó. En general, el rubro se mueve “en línea con el promedio, un poquitito más, pero no escapa de las generalidades”.

Un dato llamativo del informe del INDEC fue la deflación del 1,3% en prendas de vestir y calzado. Castiglioni lo atribuyó, en primer lugar, a la liquidación estacional típica de julio.

En años de alta inflación este rubro solía subir menos que el promedio, pero igual aumentaba. Ahora, en un contexto sin brecha cambiaria, los precios se acercaron más a los niveles internacionales y hay mayor variedad para el consumidor.

Entrevista de Informados, al Regreso.