Delcy Rodríguez homenajea a Fidel Castro a cien años de su nacimiento

Buenos Aires. 13 agosto (NA) -- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó hoy jueves el liderazgo y la dedicación del líder cubano Fidel Castro en pro de la unidad de América Latina y el Caribe, en el marco de la conmemoración de su centenario de nacimiento.

"Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva", afirmó la mandataria en un mensaje publicado en su canal de Telegram.

La jefa de Estado caracterizó a Castro como un "líder íntegro", destacando su labor "firme" en defensa de la dignidad, la justicia social, la soberanía, el internacionalismo solidario y la unidad de nuestra América, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, el partido gobernante, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó un mensaje titulado "100 años con Fidel", reconociendo la visión y el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, al que se considera "un faro imperecedero de la lucha por la liberación de Nuestra América".

El PSUV también destacó que "Fidel, el incansable hombre de la solidaridad, fue quien envió médicos a África, maestros a América Latina y brindó apoyo incondicional a las causas justas en todo el mundo".