Delcy Rodríguez homenajea a Fidel Castro a cien años de su nacimiento
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la figura de Fidel Castro al cumplirse 100 años de su natalicio, resaltando su compromiso con la unidad latinoamericana.
FOTO: Fidel Castro cumpliría 100 años.
Buenos Aires. 13 agosto (NA) -- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó hoy jueves el liderazgo y la dedicación del líder cubano Fidel Castro en pro de la unidad de América Latina y el Caribe, en el marco de la conmemoración de su centenario de nacimiento.
"Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva", afirmó la mandataria en un mensaje publicado en su canal de Telegram.
La jefa de Estado caracterizó a Castro como un "líder íntegro", destacando su labor "firme" en defensa de la dignidad, la justicia social, la soberanía, el internacionalismo solidario y la unidad de nuestra América, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Asimismo, el partido gobernante, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó un mensaje titulado "100 años con Fidel", reconociendo la visión y el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, al que se considera "un faro imperecedero de la lucha por la liberación de Nuestra América".
El PSUV también destacó que "Fidel, el incansable hombre de la solidaridad, fue quien envió médicos a África, maestros a América Latina y brindó apoyo incondicional a las causas justas en todo el mundo".
Lectura rápida
¿Quién destacó el liderazgo de Fidel Castro?
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo hizo en un mensaje.
¿Qué se conmemora este año?
Se conmemoran 100 años del nacimiento de Fidel Castro.
¿Qué características le atribuyó Rodríguez a Castro?
Lo describió como un líder íntegro y firme en la lucha por la dignidad y la justicia social.
¿Qué mensaje emitió el PSUV?
El PSUV dedicó un texto titulado "100 años con Fidel" reconociendo su legado.
¿Qué acciones de Fidel Castro resaltó el PSUV?
Destacaron su solidaridad, como el envío de médicos a África y maestros a América Latina.
[Fuente: Noticias Argentinas]