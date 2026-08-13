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Hugo Perotti, el captador que descubrió a Leonel Flores: "Es una mina de oro para Boca"

El ex jugador y reclutador del "Xeneize" habló con Cadena 3 sobre la aparición del joven futbolista que anotó ante Recoleta. 

13/08/2026 | 20:54Redacción Cadena 3

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Leonel Flores, nueva figura de Boca.

FOTO: Leonel Flores, nueva figura de Boca.

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    Audio. Hugo Perotti, el captador que descubrió a Leonel Flores: "Es una mina de oro para Boca"

    La Cadena del Gol

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Hugo Osmar Perotti, campeón de América y del mundo con Boca en 1981 e integrante del recordado ataque junto a Diego Maradona, fue uno de los responsables de detectar a Leonel Benjamín Flores, la nueva figura que asoma en el plantel xeneize. 

El ex delantero trabajó en el área de captación del club entre 1995 y 2018 y, en esos más de 20 años, tuvo la suerte de encontrar a varios jugadores que dejaron huella en la historia reciente de la institución. 

"Tuve la suerte de haber encontrado muchos chicos que le fueron muy útiles a la historia de Boca. Y entre estos, uno de estos chicos es Flores también", relató Perotti en diálogo con Cadena 3

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El proceso de selección no siempre era individual. En las pruebas grupales, el equipo de captación (integrado por seis o siete personas) evaluaba a varios juveniles y luego definía por votación quiénes quedaban. “A veces por unanimidad o a veces no. Flores salió elegido entre cinco o seis muchachos; capaz que lo eligieron tres o cuatro y no fueron todos”, explicó. 

El recuerdo es más nítido cuando se traía a un jugador del interior del país de forma específica, pero en el caso de Flores se trató de una de esas jornadas colectivas en las que varios candidatos quedaron en el camino y él terminó destacando. 

¿Qué vio Perotti en el joven? Aunque dejó el club en 2018 y perdió el seguimiento diario de su crecimiento, lo que observa hoy en la Reserva y en el primer equipo lo sorprende. “Ha crecido enormemente. Es un puntero, un delantero por todo el frente de ataque completo. Tiene todo lo que necesitás hoy en el fútbol moderno: velocidad, pícaro, atrevido, guapo, juega bien a la pelota”. Físicamente lo describe como “un roble”, un chico fuerte y bien cuidado.

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 En cuanto a la posición, Perotti destaca su versatilidad: “Por cualquiera de los dos perfiles es muy vertical. Siendo por izquierda engancha y tiene buen remate; siendo por derecha puede enganchar, domina bien la zurda, tiene buen desborde y buen centro a la carrera. Muy vivo, muy veloz”. 

Perotti enmarca el surgimiento de Flores en un cambio de realidad del club. Históricamente Boca no se caracterizó por promover masivamente juveniles a Primera, pero en los últimos siete u ocho años, tras varias incorporaciones costosas que no rindieron, debió recurrir con más frecuencia a las inferiores. Y estas respondieron: Varela, Medina, Almendra, Equi Fernández, Anselmino, Aranda, Delgado y ahora Flores son algunos de los nombres que emergieron.

"Si el chico está bien cuidado, bien protegido, tiene una mina de oro Boca en sus inferiores", concluyó el ex captador sobre el potencial de Leonel Flores.

 Entrevista de La Cadena del Gol.

Lectura rápida

¿Quién es Hugo Osmar Perotti?
Es un ex delantero y campeón con Boca en 1981, que trabajó en el área de captación del club entre 1995 y 2018.

¿Qué papel tuvo en la detección de Leonel Flores?
Fue uno de los responsables de detectar a Flores, quien se perfila como una nueva figura en el plantel xeneize.

¿Qué características tiene Leonel Flores?
Es descrito como un puntero versátil, rápido y fuerte, con habilidades para jugar en diferentes posiciones del ataque.

¿Cómo se seleccionan los jugadores en Boca?
El equipo de captación evalúa a varios juveniles en pruebas grupales y decide quiénes quedan por votación.

¿Cuál es la situación actual de las inferiores de Boca?
En los últimos años, Boca ha comenzado a promover más juveniles a Primera, destacando nombres como Varela, Medina y Flores.

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