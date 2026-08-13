Moreno: mujer de 45 años muere tras ser atropellada por colectivo que retrocedía

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- Una mujer de 45 años falleció esta tarde, al ser embestida por un colectivo que dio marcha atrás mientras cruzaba la calle en la localidad de Moreno, en la zona oeste del conurbano bonaerense.

El luctuoso accidente se produjo en la intersección de Bartolomé Mitre y Rivadavia, cuando el chofer de un colectivo de la línea La Perlita retrocedió pero no advirtió que la mujer estaba por detrás del vehículo, y tras el impacto murió en el acto.

La víctima fue identificada como Norma Beatriz Rojas, quien cruzó por el medio de la calle, mientras que el chofer -de 38 años- quedó imputado por 'homicidio culposo', aunque por el momento permanece en libertad, según consignó el portal Primer Plano Online.

La mujer pasó entre dos colectivos, el que la atropelló y otra unidad, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, al tiempo que varios testigos ocasionales se dieron cuenta de lo sucedido y dieron aviso al chofer, pero la maniobra fue rápida y cuando otros peatones se acercaron a auxiliarla ya había fallecido.

Además, intervino el SAME local, cuyo personal constató el fallecimiento de la mujer, mientras que el caso quedó a cargo del fiscal Martín Borgnia, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Número 4 de Moreno, quien solicitó un test de alcoholemia al chofer, aunque el resultado fue negativo. Además, solicitó una serie de pruebas de sangre para determinar si consumió alguna otra sustancia no permitida.