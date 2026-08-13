El cuestionamiento al voto femenino, una corriente extremista que genera alarma en las democracias

FOTO: Las mujeres votaron por primera vez en Argentina el 11 de noviembre de 1951 (Archivo Eloísa Chicco).

La doctora en Ciencia Política, María Elena Martín, analizó este jueves en "La Tertulia" del programa "Amamos Argentina", junto a las corresponsales Cynthia Zak (Estados Unidos) y Angie Gatica (Chile), el surgimiento de movimientos extremistas que, principalmente en foros digitales y redes sociales, han comenzado a cuestionar el derecho al voto de las mujeres.

Lo que para las nuevas generaciones parece un derecho adquirido e inamovible, hoy es puesto en duda por discursos que proponen un retroceso histórico en la dinámica democrática.

La charla subrayó que este fenómeno, aunque se percibe como marginal, está ganando terreno y visibilidad en la agenda pública de varios países.

Desde los Estados Unidos, Cynthia Zak reportó sobre el avance de un movimiento liderado por figuras conservadoras, como Erika Kirk, que promueve la idea de "un voto por hogar".

Esta propuesta implica que la representación política de toda la familia recaiga exclusivamente en el hombre de la casa, eliminando la participación individual de la mujer.

Zak destacó que esta postura resulta paradójica en un país donde la participación femenina es altísima y donde hay 91,6 millones de mujeres registradas para votar, representando el 53% del padrón electoral, frente a los 82,6 millones de hombres.

Por su parte, Angie Gatica aportó el contexto regional desde Chile, recordando que el acceso al voto fue un proceso de conquista que comenzó en la década del 30 y se consolidó en las presidenciales de 1952.

Históricamente, los sectores más conservadores chilenos temían que el sufragio femenino beneficiara a las tendencias de izquierda, aunque, con el tiempo, las mujeres han demostrado ser un factor determinante y transversal en la elección de mandatarios como Michelle Bachelet o Gabriel Boric.

Actualmente, las mujeres superan los 8 millones de inscriptas en Chile, conformando más del 50% del padrón electoral.

La doctora María Elena Martín advirtió a Cadena 3 que este debate es "realmente alarmante" y que no debe ser subestimado, ya que estas ideas han permeado hasta figuras de poder en Estados Unidos y grupos de pastores evangélicos.

Martín recordó que el derecho a la participación política es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas y que costó al menos 70 años de lucha sufragista consolidar la idea de "un ciudadano, un voto".

Para la especialista, plantear un recorrido inverso es atentar contra la base misma de la ciudadanía, que se despliega en el ámbito público.

Finalmente, la experta enfatizó que la idea de un "voto familiar" o colegiado carece de fundamento racional y sólo busca restablecer jerarquías aristocráticas ya superadas por la Ilustración.

Destacó que las mujeres realizan las dos terceras partes del trabajo del mundo, sumando el trabajo productivo remunerado y el reproductivo en el hogar, por lo que su derecho a decidir sobre las reglas de la sociedad es irrenunciable.

La mesa concluyó reafirmando que la igualdad, la libertad y la fraternidad son pilares inseparables, que las democracias modernas deben proteger frente a estas nuevas amenazas digitales.