Corea del Norte denuncia como agresión los ejercicios militares de EE. UU. y Corea del Sur

FOTO: El lunes comienzan las maniobras de Estados Unidos y Corea del Sur.

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Corea del Norte manifestó su rechazo a los próximos ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, programados para iniciar el lunes. Desde el gobierno norcoreano, se calificó a estas maniobras como "un ensayo para una guerra agresiva", según un comunicado emitido por el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El anuncio realizado por Estados Unidos destaca que los ejercicios Escudo de Libertad de Ulji son significativamente distintos a los llevados a cabo en los últimos cinco años. Se pretende que estos ejercicios fortalezcan la capacidad para librar una guerra, teniendo en cuenta los nuevos aspectos de la guerra moderna. Pyongyang respondió afirmando que "Estados Unidos no oculta su objetivo de concluir los preparativos para una confrontación militar".

Además, el comunicado advierte que los ejercicios "representan una grave amenaza en el ámbito de la seguridad de nuestro Estado y para la seguridad regional", atribuyendo esta preocupación a la naturaleza provocadora de las maniobras y a un nivel de peligrosidad superior al del año anterior.

El boletín también resalta que "es un principio consistente nuestro garantizar la seguridad para responder a un nuevo nivel de amenaza con un nuevo nivel de disuasión", dejando claro que la postura de Corea del Norte ante estos ejercicios es de firmeza y resistencia.