Pullaro visitó puertos en Chile y apuntó a la logística minera en Rosario.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó este jueves dos terminales portuarias de la Región de Antofagasta, en Chile, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. La recorrida formó parte de una misión institucional y empresarial destinada a analizar alternativas logísticas vinculadas con la actividad minera.

La delegación estuvo en Puerto Angamos y en la Terminal Graneles del Norte (TGN), ubicadas en la bahía de Mejillones, donde mantuvo reuniones con los responsables de ambas terminales, Carlos Kulenkampff y Felipe Vasquez. El objetivo planteado fue conocer su funcionamiento, infraestructura y esquema de operaciones y evaluar qué experiencias podrían aplicarse en los puertos santafesinos.

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Tras la recorrida, Pullaro sostuvo que Santa Fe podría aprovechar la infraestructura portuaria de Rosario para participar de la cadena logística asociada al crecimiento de la minería y la energía en Argentina.

“Queremos transformarnos en un hub logístico de la minería también para poder expandir nuestro sistema productivo”, afirmó el gobernador. En ese sentido, señaló que el puerto de Rosario podría convertirse en un punto de salida para parte de la producción minera hacia los mercados internacionales.

Pullaro también vinculó esa posibilidad con la llegada de inversiones y la generación de empleo. “Sentimos que tenemos una oportunidad de reflejarnos, en función de lo que vemos acá, en una matriz de desarrollo productivo que permita a los puertos de Santa Fe, particularmente al Puerto de Rosario, ser un hub logístico”, expresó.

Puccini, por su parte, destacó la experiencia observada en las terminales chilenas y mencionó su nivel de operatividad, las inversiones realizadas y los sistemas utilizados para el movimiento de cargas. Según explicó, el propósito de la visita fue obtener información que pueda servir para analizar alternativas en los puertos de la provincia.

El ministro también señaló que Chile se encuentra entre los principales destinos de las exportaciones santafesinas y planteó que el vínculo comercial podría complementarse con una mayor articulación logística.

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Javkin puso el foco específicamente en el puerto de Rosario y sostuvo que la infraestructura portuaria tendrá un papel relevante frente al crecimiento de la actividad minera. “Parte de ese rol va a ser pasar a ser el puerto que vincule la salida de la minería con el resto del mundo”, afirmó.

Para el intendente, la visita permitió conocer infraestructura y modelos de operación que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar futuras inversiones en Rosario.

Puerto Angamos es una terminal multipropósito ubicada en la bahía de Mejillones que opera contenedores, graneles, cargas de gran tamaño y proyectos vinculados con energía. TGN, en tanto, está especializada en cargas a granel y tiene una participación relevante en la logística de la industria minera del norte chileno.

La misión santafesina continuará este viernes en Santiago de Chile, donde la comitiva integrada por funcionarios y empresarios tiene prevista una nueva jornada de reuniones.