Iga Swiatek logró su primer título del año tras vencer a Rybakina en Toronto

FOTO: Swiatek vence a Rybakina en Toronto para su primer título de la WTA en el año

Iga Swiatek, séptima preclasificada, logró un contundente triunfo ante Elena Rybakina, segunda favorita, con un marcador de 6-2 y 6-3 en el National Bank Open. Este resultado le otorga a Swiatek su primer título del año en el circuito de la WTA y el vigésimo sexto de su carrera.

La polaca comenzó el encuentro quebrando el servicio de Rybakina desde el primer juego, lo que le permitió llevarse el primer set en tan solo 29 minutos. En el segundo set, tras un empate 2-2, Swiatek volvió a romper el servicio de su rival, asegurando la victoria en un total de 75 minutos.

A pesar de su potente saque y de liderar el circuito en aces, Rybakina no pudo encontrar su ritmo en el partido. Swiatek la mantuvo bajo presión constante con un juego agresivo, cometiendo pocos errores y mostrando un desplazamiento excepcional en la cancha.

Tras este triunfo, Swiatek, quien ha ganado seis títulos de Grand Slam, ascenderá dos posiciones en el ranking mundial, alcanzando el sexto lugar. Por su parte, Rybakina se mantendrá en la segunda posición.

En la final de dobles, Katerina Siniakova y Shuai Zhang derrotaron a Sara Errani y Nicole Melichar-Martinez con un marcador de 6-3 y 6-4.