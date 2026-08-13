Inversores demandan a Selena Gomez por fraude en su startup de salud mental

FOTO: Selena Gomez enfrenta una demanda por fraude en su startup de salud mental

La cantante y actriz Selena Gomez, junto a su madre, se enfrentaron a una demanda por parte de inversores de su startup de salud mental, Wondermind. Según los demandantes, quienes invirtieron casi 1.2 millones de dólares en la empresa, acusan a Gomez de fraude en valores y violación de contrato.

Los inversores alegaron que la startup no cumplió con sus compromisos sin informar a los accionistas, y que Gomez no realizó las acciones de marketing prometidas. La noticia fue reportada inicialmente por Forbes.

Wondermind fue lanzada en 2021 con el objetivo de ofrecer recursos diarios de salud mental a los usuarios. Sin embargo, los demandantes sostienen que no estaban al tanto de los problemas de la empresa hasta que una investigación publicada en septiembre de 2025 por The Cut reveló la situación.

En la demanda se afirma: "Gomez supuestamente firmó un contrato que la obligaba a actuar y luego lo ignoró. Las asociaciones no existían. Las iniciativas nunca se materializaron. La aplicación nunca se construyó. Y durante tres años, mientras la empresa se colapsaba silenciosamente, ninguno de sus fundadores, oficiales o directores informó a los inversores que estaban financiando el colapso".

Los inversores afirman que Gomez y Wondermind falsearon las finanzas de la compañía y exageraron la extensión de la participación de Gomez. Ahora, buscan recuperar su inversión y cubrir los gastos legales.

Hasta el momento, Wondermind no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la situación.