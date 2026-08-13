Flock lanza herramienta para detectar abusos policiales, pero no explica su funcionamiento

Flock, una empresa de tecnología de vigilancia, realizó un anuncio reciente sobre la implementación de una herramienta denominada "Asistencia de Auditoría". Esta herramienta, que se vuelve obligatoria para todos sus clientes, pretende ayudar a identificar abusos en el uso de sus sistemas de lectura de matrículas automatizados y a mantener a las fuerzas del orden responsables de su uso.

Una de las principales modificaciones que Flock implementó es la recomendación a los departamentos de policía de reducir el tiempo de retención de datos de 30 a 7 días. Además, la compañía introdujo un modo llamado "Modo de Evidencia", que permite conservar datos por períodos más largos en "casos excepcionales", requiriendo un número de caso específico. También se habilitaron límites en la cantidad de datos que los clientes pueden compartir con otros, dependiendo del tipo de infracción investigada.

En su anuncio, Flock destacó la herramienta "Asistencia de Auditoría" como uno de los cambios más relevantes. Esta herramienta, lanzada en abril, ha sido activada por más de un tercio de sus clientes, y la compañía ha establecido que todos deben habilitarla para fin de año.

Según Flock, la "Asistencia de Auditoría" está diseñada para detectar actividades anormales y marcarlas para revisión por parte de un administrador. Si se identifica una actividad sospechosa, la herramienta puede bloquear automáticamente a los usuarios implicados hasta que un administrador intervenga. La empresa afirma que esta herramienta ya ha ayudado a sus clientes a identificar y detener abusos.

A pesar de las afirmaciones de la empresa sobre la efectividad de la "Asistencia de Auditoría", no ha proporcionado detalles claros sobre su funcionamiento. La directora de confianza y cumplimiento de Flock, Ashley Haber, mencionó en un video que la herramienta puede identificar un historial de búsqueda inusual de un usuario, pero no se han especificado los criterios exactos que se utilizan para estas evaluaciones.

Por ejemplo, Paige Todd, cofundadora de Flock, indicó en otro video que la herramienta puede señalar patrones inusuales, como un usuario que busca la misma matrícula repetidamente durante más de 30 días. Sin embargo, no se ha aclarado si esta herramienta utiliza inteligencia artificial o aprendizaje automático, a pesar de que la compañía ha afirmado que no es el caso.

Según Flock, la "Asistencia de Auditoría" no se basa en inteligencia artificial, sino que es una herramienta de datos que señala patrones de búsqueda atípicos para su revisión. Un ejemplo de actividad que podría activar una alerta sería si un usuario realiza múltiples búsquedas de la misma matrícula utilizando diferentes códigos de caso, lo que podría indicar un posible abuso.

Sin embargo, persisten muchas preguntas sin respuesta, como si Flock dispone de estadísticas sobre la efectividad de esta herramienta, sus tasas de falsos positivos y negativos, y si ha sido auditada por una tercera parte.

Expertos en privacidad y críticos de Flock han expresado su escepticismo respecto a la "Asistencia de Auditoría". Chad Marlow, abogado de política de la American Civil Liberties Union, afirmó que no hay evidencia de que la herramienta funcione de manera consistente para abordar los abusos. Marlow cuestionó que los arrestos recientes de oficiales por mal uso de la tecnología sean prueba de que la herramienta está funcionando, argumentando que sin conocer el número total de abusos no se puede determinar su efectividad.

Cooper Quintin, investigador de seguridad de la Electronic Frontier Foundation, sugirió que incluso si la herramienta funciona, es probable que las fuerzas del orden encuentren maneras de eludirla. Lo que realmente importa es si los abusadores son responsabilizados, y sugirió que la mejor forma de garantizar la rendición de cuentas es implementar leyes que restrinjan el uso de esta tecnología y que exijan una orden judicial para su utilización.

Rachel Levinson-Waldman, directora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center, también se mostró cautelosa, afirmando que aunque hacer obligatoria la "Asistencia de Auditoría" es un paso en la dirección correcta, la herramienta necesita ser auditada para garantizar su efectividad.

Las declaraciones de Flock surgen tras años de informes sobre abusos de su tecnología por parte de clientes. Recientemente, tres ex-deputados del sheriff de Georgia fueron arrestados y acusados de usar las cámaras de Flock para acosar a personas con las que tenían relaciones personales. En este caso, el sheriff del condado de Bibb, David Davis, destacó la "Asistencia de Auditoría" como clave para descubrir el mal uso de la tecnología.