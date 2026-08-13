River busca romper la racha negativa: ¿Thiago Almada debuta ante Argentinos Juniors?

River Plate enfrenta una complicada situación tras acumular seis derrotas seguidas, pero su director técnico, Eduardo Coudet, recibió una buena noticia de cara al partido del próximo domingo contra Argentinos Juniors, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura.

Según informaciones de Noticias Argentinas, el "Chacho" podrá contar con su nuevo refuerzo, Thiago Almada, quien fue campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2022. Su inclusión en el equipo busca revertir la mala racha y despejar las dudas sobre su continuidad como entrenador del club.

La intención inicial del DT es que el exjugador de Atlético de Madrid y surgido de las divisiones inferiores de Vélez sea titular ante el "Bicho", ocupando el lugar de Tomás Galván. Sin embargo, aún persiste una incertidumbre en la línea defensiva.

En la portería, iniciará Santiago Beltrán, mientras que la defensa estará compuesta por Gonzalo Montiel por la banda derecha, Nicolás Otamendi en el centro y Francisco Ortega en el lateral izquierdo, quien todavía no cuenta con la recuperación completa de Marcos Acuña. El otro defensor central será elegido entre Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero.

En el mediocampo, Aníbal Moreno y Tobías Andrada se encargarán de la contención, mientras que Joaquín Freitas se posicionará a la derecha, Ángel Correa a la izquierda y Almada un poco más adelantado, actuando como enganche.

En el ataque, Coudet optaría por Lucas Beltrán, dejando fuera de la alineación a Rafael Santos Borré y a Sebastián Driussi, quien aún no ha recibido el alta médica y no podrá participar del encuentro.

La posible formación de River vs. Argentinos Juniors

Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.