River busca romper la racha negativa: ¿Thiago Almada debuta ante Argentinos Juniors?
El entrenador del "Millonario", Eduardo Coudet, podrá contar con su flamante refuerzo para intentar dejar atrás la negativa racha de seis derrotas consecutivas.
FOTO: Thiago Almada ya entrena en "El Millo" (Foto: @RiverPlate)
FOTO: Ángel Correa (izquierda) y Thiago Almada (derecha) durante el entrenamiento de River.
River Plate enfrenta una complicada situación tras acumular seis derrotas seguidas, pero su director técnico, Eduardo Coudet, recibió una buena noticia de cara al partido del próximo domingo contra Argentinos Juniors, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura.
Según informaciones de Noticias Argentinas, el "Chacho" podrá contar con su nuevo refuerzo, Thiago Almada, quien fue campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2022. Su inclusión en el equipo busca revertir la mala racha y despejar las dudas sobre su continuidad como entrenador del club.
La intención inicial del DT es que el exjugador de Atlético de Madrid y surgido de las divisiones inferiores de Vélez sea titular ante el "Bicho", ocupando el lugar de Tomás Galván. Sin embargo, aún persiste una incertidumbre en la línea defensiva.
En la portería, iniciará Santiago Beltrán, mientras que la defensa estará compuesta por Gonzalo Montiel por la banda derecha, Nicolás Otamendi en el centro y Francisco Ortega en el lateral izquierdo, quien todavía no cuenta con la recuperación completa de Marcos Acuña. El otro defensor central será elegido entre Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero.
En el mediocampo, Aníbal Moreno y Tobías Andrada se encargarán de la contención, mientras que Joaquín Freitas se posicionará a la derecha, Ángel Correa a la izquierda y Almada un poco más adelantado, actuando como enganche.
En el ataque, Coudet optaría por Lucas Beltrán, dejando fuera de la alineación a Rafael Santos Borré y a Sebastián Driussi, quien aún no ha recibido el alta médica y no podrá participar del encuentro.
La posible formación de River vs. Argentinos Juniors
Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Lectura rápida
¿Cuál es la situación actual de River Plate?
River Plate acumula seis derrotas consecutivas y busca revertir esta mala racha.
¿Quién es el nuevo refuerzo de River?
El nuevo refuerzo es Thiago Almada, campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2022.
¿Cuándo es el próximo partido de River?
El próximo partido será el domingo contra Argentinos Juniors en el Torneo Clausura.
¿Quién será el arquero titular?
Santiago Beltrán será el arquero titular en el próximo encuentro.
¿Qué cambios se prevén en la formación?
Thiago Almada podría debutar en lugar de Tomás Galván, y se mantiene la duda en la defensa.
[Fuente: Noticias Argentinas]