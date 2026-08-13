Marta Minujín, homenajeada como Personalidad Emérita de la Cultura Nacional en el Palacio Libertad

FOTO: "Jesucristo y Van Gogh fueron fracasados y un éxito": Marta Minujín, Personalidad Emérita de la Cultura.

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- La destacada artista Marta Minujín fue honrada este jueves con el título de "Personalidad Emérita de la Cultura Nacional" en una ceremonia llevada a cabo en la cúpula del Palacio Libertad. Tras recibir el premio, expresó su deseo de emular a Vincent van Gogh, afirmando que tanto él como Jesucristo fueron "fracasados y después un éxito".

El evento, que contó con la presencia de la Agencia Noticias Argentinas, reunió a numerosos asistentes que colmaron la sala. Minujín, quien compartió momentos con figuras como la actriz Nacha Guevara, también fue homenajeada mediante un video que recorrió su trayectoria artística.

En el audiovisual, la artista de 83 años subrayó la importancia de las "ideas", la "intuición" y la "emoción" en su obra. En sus propias palabras, "A los 5 años supe que era artista. El arte no es para mirarlo, sino para vivirlo. La vanguardia es pensar que nada es imposible; cuando me di cuenta de que el arte era muy egoísta, lo ajusté".

El reconocimiento fue entregado por el secretario de Cultura, Cifelli, quien describió a Minujín como una de las artistas más originales e influyentes de Argentina, resaltando que "nunca aceptó que el arte tuviera límites en sus materiales a través de una idea que pueda cambiar el mundo".

Este galardón reconoce su vasta trayectoria, caracterizada por la experimentación, los happenings, las instalaciones, el arte efímero y las obras de participación masiva.

Las obras de Minujín han sido exhibidas tanto en instituciones argentinas como en el extranjero, formando parte de colecciones de renombre como el Museo Nacional de Bellas Artes, el MALBA, el Museo Guggenheim de Nueva York, el Centre Pompidou de Francia y la Tate de Liverpool.

La artista ha sido galardonada en dos ocasiones con el Premio Konex de Platino: en 1982, en la categoría Experiencias, y en 2002, por Instalaciones y Performances.