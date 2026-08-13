Banfield avanza en gestiones para levantar inhibiciones y despedir a su capitán Sanguinetti

FOTO: El arquero Facundo Sanguinetti en uno de sus últimos entrenamientos con Banfield.

Banfield ha completado las gestiones necesarias para levantar las tres inhibiciones que pesaban sobre el club, con el objetivo de inscribir a sus nuevos jugadores antes de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el "Taladro" había estado en una situación de inhibición ante la FIFA durante los últimos tres semestres. Sin embargo, ahora ha finalizado el proceso administrativo y aguarda la aprobación para presentar a sus refuerzos.

Además, el club de la zona sur del conurbano bonaerense se encuentra en negociaciones avanzadas para la cesión de su arquero titular y capitán, Facundo Sanguinetti, a la Universidad de Chile.

Los hinchas de Banfield han tenido un jueves agitado, ya que el club parece haber levantado las inhibiciones restantes justo antes de disputar la quinta fecha del torneo.

Gracias a la venta del delantero Tiziano Perrotta al Elche de España por 3,5 millones de dólares, y a la rescisión de contrato del defensor Danilo Arboleda, que se trasladó a San Lorenzo por más de 300.000 dólares, Banfield ha logrado regularizar su situación ante la FIFA y firmar los acuerdos necesarios para ganar tiempo hasta enero del próximo año.

A pesar de esto, el club todavía espera la aprobación del Clearing House, la Cámara de Compensación de la FIFA. Mientras tanto, los futbolistas que fueron incorporados en el último mercado de pases ya se encuentran concentrados, listos para debutar ante Racing este viernes 14 de agosto a las 20:30. Entre ellos se encuentran los defensores Nehuén Paz y Lautaro Cano, el volante Manuel Arteaga y los atacantes Matías Hernández y Alexander Machado.

Se despide el capitán

Facundo Sanguinetti, el arquero y capitán del equipo, disputará su último partido con Banfield este viernes, ya que está a punto de llegar a un acuerdo para ser cedido a préstamo a la Universidad de Chile.

Su transferencia al fútbol chileno se concretará tras renovar su contrato con Banfield, a préstamo por un año con un costo de 150.000 dólares y otros 40.000 dólares en caso de cumplir ciertos objetivos, mientras que la opción de compra se ha fijado en un millón de dólares.

Con la salida de Sanguinetti, se espera la llegada del experimentado arquero Diego "Ruso" Rodríguez, de 37 años, quien se unirá libre desde Argentinos Juniors para competir por el puesto con el guardameta Gino Santilli, de 24 años, quien ha tenido una destacada actuación en Cerro Largo de Uruguay, donde se consolidó como titular y participó en la Copa Sudamericana, incluso anotando un gol desde su arco.