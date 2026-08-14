Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 14 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 7°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 84%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para este viernes 14 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento serán suaves, con una brisa que podría alcanzar hasta 1 m/s. La humedad alta, del 84%, podría hacer que la sensación térmica se mantenga fresca durante gran parte del día. No se esperan precipitaciones, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan variaciones en las temperaturas. Para el sábado 15 de agosto, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 22°, con cielo nublado. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 20°, con algunas nubes dispersas. El lunes 17 de agosto, se espera un leve descenso, con mínima de 12° y máxima de 14°, y probabilidad de lluvias ligeras. Para el martes 18 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 12°, también con posibilidad de lluvias. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 18°, con lluvias moderadas.