Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 14 de agosto

El clima en Córdoba para este viernes 14 de agosto se presenta con condiciones frescas y nubladas. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 9°. La humedad se encuentra en un 84%, lo que genera una sensación de mayor frescura en el ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.62 m/s desde el este.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 7° y una máxima de 13°. El cielo estará cubierto por nubes, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en un rango fresco. La presión atmosférica se sitúa en 1023 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para el pronóstico extendido, el sábado 15 de agosto se anticipa un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 10° y máximas de 18°. El cielo estará parcialmente nublado, lo que permitirá que el sol se asome en algunos momentos del día. El domingo 16 de agosto, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando mínimas de 10° y máximas de 19°, con condiciones similares de nubes dispersas.

Sin embargo, a partir del lunes 17 de agosto, se prevé un cambio en el clima, con mínimas de 12° y máximas de 15°, y la posibilidad de lluvias ligeras. El martes 18 de agosto, las temperaturas descenderán nuevamente, con mínimas de 8° y máximas de 12°, y se espera un día de lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, las temperaturas continuarán bajas, con mínimas de 7° y máximas de 10°, y la probabilidad de lluvias ligeras.