Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 14 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 6°. La sensación térmica es similar, también de 6°. La humedad se encuentra en un 65%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte, contribuyendo a la estabilidad del clima.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para este viernes 14 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 1 m/s. La humedad y la nubosidad continuarán, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga fresca durante el día. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a las bajas temperaturas.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Mendoza es el siguiente: el sábado 15 de agosto se espera una mínima de 6° y una máxima de 15°, con cielo nublado. El domingo 16 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 9° y 12°, con probabilidad de lluvias moderadas. Para el lunes 17 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 10°, con lluvias ligeras. El martes 18 de agosto, las temperaturas serán de 6° a 11°, con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, se espera un día más despejado, con temperaturas de 6° a 16° y cielo claro.