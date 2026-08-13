Newell's anunció a Lucas Carrizo como su quinta incorporación

Newell’s Old Boys oficializó este jueves la llegada de Lucas Carrizo, quien se convirtió en la quinta incorporación del plantel profesional que conduce Frank Darío Kudelka. El defensor de 29 años ya se encuentra en Rosario y se sumó esta mañana a los entrenamientos del equipo.

Carrizo llegó procedente de Huracán y firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2029. Según informó Newell’s, el club adquirió el 50% de los derechos económicos del futbolista y estableció una compra obligatoria del 50% restante en función del cumplimiento de determinados objetivos.

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COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha llegado a un acuerdo con el futbolista Lucas Carrizo para que este se convierta en la quinta incorporación del plantel profesional.



El defensor de 29 años llegó en las últimas horas a la ciudad de Rosario y… pic.twitter.com/edzLuD9tRa — Newell’s Old Boys (@Newells) August 13, 2026

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El defensor arribó en las últimas horas a Rosario y rápidamente se puso a disposición del cuerpo técnico. En su presentación, manifestó su entusiasmo por incorporarse al club y destacó el conocimiento previo que tiene tanto de algunos de sus nuevos compañeros como del entrenador.

“Muy agradecido de llegar a una institución tan grande como Newell’s. Conozco a varios de los chicos, conozco mucho a Darío y él confía en mí”, expresó Carrizo.

El futbolista también dejó en claro qué pretende aportar durante su etapa en el conjunto rojinegro: “El equipo se va a encontrar con un futbolista que va a dejar todo en la cancha. Intentaré estar a la altura de este gran club”.

Durante el presente año, Carrizo disputó 16 partidos con la camiseta de Huracán. En sus dos últimas presentaciones, frente a Atlético Tucumán y San Lorenzo, completó los 90 minutos.

Con su incorporación, Newell’s suma una nueva alternativa para la defensa y continúa con el armado de su plantel para la nueva etapa bajo la conducción de Kudelka.

Carrizo se convirtió así en la quinta incorporación oficial del equipo y ya comenzó a trabajar junto a sus nuevos compañeros en Rosario.