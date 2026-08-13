En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

Newell's anunció a Lucas Carrizo como su quinta incorporación

El defensor arribó en las últimas horas a Rosario y rápidamente se puso a disposición del cuerpo técnico.

13/08/2026 | 22:22Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Lucas Carrizo, a un paso de ser jugador de Newell’s.

FOTO: Lucas Carrizo, a un paso de ser jugador de Newell’s.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Newell’s Old Boys oficializó este jueves la llegada de Lucas Carrizo, quien se convirtió en la quinta incorporación del plantel profesional que conduce Frank Darío Kudelka. El defensor de 29 años ya se encuentra en Rosario y se sumó esta mañana a los entrenamientos del equipo.

Carrizo llegó procedente de Huracán y firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2029. Según informó Newell’s, el club adquirió el 50% de los derechos económicos del futbolista y estableció una compra obligatoria del 50% restante en función del cumplimiento de determinados objetivos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El defensor arribó en las últimas horas a Rosario y rápidamente se puso a disposición del cuerpo técnico. En su presentación, manifestó su entusiasmo por incorporarse al club y destacó el conocimiento previo que tiene tanto de algunos de sus nuevos compañeros como del entrenador.

“Muy agradecido de llegar a una institución tan grande como Newell’s. Conozco a varios de los chicos, conozco mucho a Darío y él confía en mí”, expresó Carrizo.

El futbolista también dejó en claro qué pretende aportar durante su etapa en el conjunto rojinegro: “El equipo se va a encontrar con un futbolista que va a dejar todo en la cancha. Intentaré estar a la altura de este gran club”.

Durante el presente año, Carrizo disputó 16 partidos con la camiseta de Huracán. En sus dos últimas presentaciones, frente a Atlético Tucumán y San Lorenzo, completó los 90 minutos.

Con su incorporación, Newell’s suma una nueva alternativa para la defensa y continúa con el armado de su plantel para la nueva etapa bajo la conducción de Kudelka.

Carrizo se convirtió así en la quinta incorporación oficial del equipo y ya comenzó a trabajar junto a sus nuevos compañeros en Rosario.

Lectura rápida

¿Qué hizo Newell’s Old Boys recientemente? Oficializó la llegada de Lucas Carrizo como la quinta incorporación del plantel profesional.

¿Quién es Lucas Carrizo? Un defensor de 29 años que llegó de Huracán y firmó contrato hasta diciembre de 2029.

¿Cuándo llegó Carrizo a Newell’s? Llegó el jueves y se sumó a los entrenamientos esa misma mañana.

¿Dónde se encuentra Carrizo actualmente? Actualmente se encuentra en Rosario, trabajando con sus nuevos compañeros.

¿Por qué es importante la llegada de Carrizo? Suma una nueva alternativa para la defensa en el equipo que dirige Frank Darío Kudelka.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf