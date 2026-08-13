Marta Minujín, reconocida como Personalidad Emérita de la Cultura, reflexiona sobre el arte

FOTO: "Jesucristo y Van Gogh fueron fracasados y un éxito": Marta Minujín, Personalidad Emérita de la Cultura.

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- En una emotiva ceremonia llevada a cabo en la cúpula del Palacio Libertad, Marta Minujín fue reconocida como "Personalidad Emérita de la Cultura Nacional". Durante el evento, la artista reflexionó sobre su trayectoria y el significado del arte, expresando su admiración por Vincent van Gogh y Jesucristo, a quienes describió como "fracasados y después un éxito".

La gala, que contó con la presencia de la Agencia Noticias Argentinas, reunió a numerosas figuras del mundo del espectáculo y la cultura, entre ellas la reconocida actriz Nacha Guevara. Minujín compartió su experiencia y fue homenajeada con un video que destacó los hitos más importantes de su carrera.

La artista, que actualmente tiene 83 años, enfatizó la importancia de la "intuición", las "ideas" y la "emoción" en su trabajo. En sus propias palabras: "A los 5 años supe que era artista. El arte no es para mirarlo, sino para vivirlo. La vanguardia es pensar que nada es imposible; cuando me di cuenta de que el arte era muy egoísta, lo ajusté".

El galardón fue entregado por Cifelli, quien describió a Minujín como una de las artistas más originales e influyentes de Argentina. Resaltó que ella nunca aceptó límites en su trabajo, utilizando materiales y conceptos que podrían transformar el mundo.

A lo largo de su carrera, Minujín ha explorado diversas formas de arte, incluyendo happenings, instalaciones y proyectos de arte efímero, así como obras de participación masiva. Sus creaciones han sido expuestas en importantes instituciones tanto en Argentina como en el exterior, formando parte de colecciones de renombrados museos como el Museo Nacional de Bellas Artes, el MALBA, el Museo Guggenheim de Nueva York, el Centre Pompidou de Francia y la Tate de Liverpool.

Minujín también ha sido galardonada en dos ocasiones con el Premio Konex de Platino: en 1982, en la categoría Experiencias, y en 2002, por Instalaciones y Performances.