Ben Shelton defiende su título en el National Bank Open tras vencer a Brandon Nakashima

FOTO: Shelton revalida título del National Bank Open al vencer a Nakashima en final entre estadounidenses

MONTREAL — Ben Shelton logró defender con éxito su título del National Bank Open al imponerse el jueves a Brandon Nakashima con un marcador de 6-3, 7-6 (4) en una final que reunió a dos tenistas estadounidenses.

El quinto preclasificado, Shelton, ha acumulado un total de siete títulos en su trayectoria dentro del circuito de la ATP. En este año, también ha celebrado victorias en Dallas, Múnich y Stuttgart. El año anterior, se había consagrado en el mismo torneo, aunque en Toronto.

Durante su participación en el torneo, Shelton mostró un rendimiento destacado, ya que no cedió un solo set en toda la competencia.

Por su parte, Nakashima, quien ocupa la posición 28 en el ranking, logró su único título en el circuito en 2022, en San Diego.