Ben Shelton defiende su título en el National Bank Open tras vencer a Brandon Nakashima
El estadounidense Ben Shelton retiene su título del National Bank Open al derrotar a Brandon Nakashima por 6-3, 7-6 (4). Shelton no cedió sets en todo el torneo y suma siete títulos en su carrera.
FOTO: Shelton revalida título del National Bank Open al vencer a Nakashima en final entre estadounidenses
MONTREAL — Ben Shelton logró defender con éxito su título del National Bank Open al imponerse el jueves a Brandon Nakashima con un marcador de 6-3, 7-6 (4) en una final que reunió a dos tenistas estadounidenses.
El quinto preclasificado, Shelton, ha acumulado un total de siete títulos en su trayectoria dentro del circuito de la ATP. En este año, también ha celebrado victorias en Dallas, Múnich y Stuttgart. El año anterior, se había consagrado en el mismo torneo, aunque en Toronto.
Durante su participación en el torneo, Shelton mostró un rendimiento destacado, ya que no cedió un solo set en toda la competencia.
Por su parte, Nakashima, quien ocupa la posición 28 en el ranking, logró su único título en el circuito en 2022, en San Diego.
Lectura rápida
¿Quién ganó el National Bank Open?
Ben Shelton fue el ganador del National Bank Open.
¿A quién venció Shelton en la final?
Venció a Brandon Nakashima en la final.
¿Cuál fue el marcador del partido?
El marcador fue 6-3, 7-6 (4) a favor de Shelton.
¿Cuántos títulos ha ganado Shelton?
Shelton ha ganado un total de siete títulos en su carrera.
¿Dónde se llevó a cabo el torneo?
El torneo se realizó en Montreal.
[Fuente: AP]