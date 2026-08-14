Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 14 de agosto

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 14 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica es la misma, con una humedad del 85%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 0.89 m/s desde el este-sureste. La presión atmosférica se encuentra en 1025 hPa.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Las condiciones del viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 5 km/h. La humedad alta podría generar una sensación de frescura durante el día, a pesar de que la temperatura máxima se acerque a los 15°. No se prevén lluvias para hoy, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El sábado 15 de agosto, se espera una mínima de 13° y una máxima de 16°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 17°, con cielo nublado. Para el lunes 17 de agosto, se anticipan lluvias moderadas, con una mínima de 10° y una máxima de 13°. El martes 18 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 9° y 11°, con lluvias intensas. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 11°, con lluvias moderadas.