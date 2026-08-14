Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 14 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 8°. La humedad es del 88%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el este-sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1026 hPa.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 9° y la máxima alcance los 14°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. No se anticipan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima fresco pero sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el sábado 15 de agosto, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 17°, con cielo nublado. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 20°, con algunas nubes dispersas. El lunes 17 de agosto, se anticipa un descenso en la temperatura, con mínima de 12° y máxima de 14°, y se esperan lluvias moderadas. Finalmente, el martes 18 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 11°, con lluvias intensas que podrían afectar la jornada.