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Megaoperativo policial en Buenos Aires para reforzar la seguridad en centros de transporte

Más de un millar de policías estuvo en los puntos neurálgicos para prevenir delitos.

13/08/2026 | 21:41Redacción Cadena 3

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Megaoperativo policial en Buenos Aires para reforzar la seguridad en centros de transporte

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Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- La Ciudad desplegó hoy un megaoperativo policial para blindar los grandes centros de transporte y las entradas y salidas, con más de 1.100 efectivos que controlaron nodos de trasbordo, el Metrobús, doce puntos en autopistas urbanas y los accesos estratégicos sobre la General Paz y el Riachuelo.

"En la Ciudad trazamos una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, los porteños de bien. Del otro, los que eligen vivir al margen de las normas. Acá se controla el territorio o lo dominan los delincuentes. Y nosotros al delito lo vamos a perseguir en cada metro cuadrado de la Ciudad", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó el operativo en el centro de trasbordo de Retiro.

Asimismo, Macri subrayó en un posteo en sus redes sociales: "Ahora en Retiro, los porteños merecen moverse tranquilos. Ley y orden".

La planificación se apoyó en datos del mapa del delito y el volumen diario de pasajeros transportados. Participaron en el megaoperativo efectivos policiales y agentes de Tránsito, más patrulleros, motos, carros de combate, un camión de monitoreo, un helicóptero, drones, perros adiestrados en la detección de narcóticos y brigadas especiales dedicadas al peritaje, la prevención antidrogas y la fiscalización del parque automotor, según supo la agencia Noticias Argentinas.

En tanto, en la red subterránea y de trasbordo, 200 efectivos tomaron posición estratégica en las estaciones neurálgicas: Juan Manuel de Rosas y Federico Lacroze (Línea B), Palermo (Línea D), Plaza Virreyes (Línea E), Constitución (Línea C), Santa Fe-Pueyrredón (Líneas H y D), Jujuy-Humberto 1° (Líneas E y H), Retiro (Líneas C y E), Once-Plaza Miserere (Líneas H y A) y el nodo Obelisco (Líneas B, C y D).

Asimismo, el mayor número de efectivos se concentró en los nueve corredores del Metrobús y en grandes centros de transferencia, con más de 400 agentes de distintas dependencias de la Policía porteña que cubrieron los puntos críticos de Constitución, Retiro, Once, Liniers, Chacarita, Sáenz (conectando con el Ferrocarril Belgrano Sur), el Metrobús 9 de Julio (sur y norte) y Puente Saavedra.

En la red vial de autopistas urbanas hubo doce puestos de control con la participación de 265 efectivos, incluyendo a 72 agentes de Tránsito. También se desplegaron más de 80 policías en moto. Estuvieron ubicados en la Autopista Illia (bajada Sarmiento), Paseo del Bajo (salida peaje Retiro), Autopista 9 de Julio (altura San Juan), Autopista Buenos Aires–La Plata (subida Huergo y bajada Puerto Madero), Autopista Frondizi (bajada Montes de Oca), Autopista Perito Moreno (en ambas manos del peaje de Parque Avellaneda), Autopista Dellepiane (en ambos sentidos en donde estaban las cabinas del peaje), Autopista 25 de Mayo (bajada Carabobo) y Autopista Cámpora (a la altura del club Sacachispas).

Además, el perímetro de ingreso a la Ciudad fue blindado con diez puntos de control de accesos sobre la Avenida General Paz y los puentes del Riachuelo. Estuvieron en los puentes Alsina, Olímpico y La Noria, sumados a los cruces estratégicos de la General Paz con las avenidas Roca, Scapino, Rivadavia, Nazarre, San Martín, Cabildo y Del Libertador.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Buenos Aires?
Se realizó un megaoperativo policial para reforzar la seguridad en los centros de transporte y accesos a la ciudad.

¿Quién supervisó el operativo?
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, estuvo a cargo de la supervisión del operativo en Retiro.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El operativo tuvo lugar el 13 de agosto de 2026.

¿Dónde se realizó?
Se implementó en centros de trasbordo, Metrobús y accesos estratégicos de la Ciudad.

¿Por qué se realizó este operativo?
Para prevenir delitos y garantizar la seguridad de los ciudadanos en espacios públicos y transporte.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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